Agencias

Infografías del martes 1 de septiembre de 2026

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APPLE RELEVO - John Ternus asume como nuevo consejero delegado de Apple tras 25 años en la compañía y sucede a Tim Cook. Su trayectoria está ligada al desarrollo del iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Vision Pro, con la inteligencia artificial como uno de sus principales retos.

EEUU HISPANOS - Los latinos en Estados Unidos están divididos sobre el sueño americano: 20 % afirma haberlo alcanzado y 33 % va en camino, mientras 45 % lo ve fuera de su alcance o cree que no existe. Aun así, la mayoría percibe avances entre generaciones.

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CICLISMO LA VUELTA - Etapa llana antes de volver a la montaña.

FÚTBOL INGLATERRA - Resultados de la jornada 2 de la Premier League. EFE

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