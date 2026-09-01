Gian Marco sobre su nuevo rumbo musical: "mi intención era llevar mi pluma a la salsa"

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 1 sep (EFE).- Las baladas de Gian Marco tienen un lugar especial en la historia sonora de América Latina, especialmente en la primera década del siglo XXI, pero el compositor y cantante peruano decidió dar un giro de 180 grados al llevar su pluma a la salsa con su primer álbum de este género.

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"Mi intención era llevar mi pluma a la salsa, decir las cosas que suelo decir en otro tipo de canciones en la salsa. Y hasta el momento el primer sencillo, que es 'Nunca más', ha ido bastante bien, la gente lo ha recibido bastante bien", expresa el artista peruano en una entrevista con EFE en Bogotá.

El cantautor de 56 años, nacido en Lima el 17 de agosto de 1970, lanzó el mes pasado 'Nunca más', el aperitivo de 'Bajo la manga', el álbum de salsa que publicará en octubre próximo.

El artista peruano es consciente de que "lo tropical" lo ha acompañado durante buena parte de su carrera, pues algunas de sus canciones, sin perder su esencia pop, cuentan con influencia caribeña al incluir instrumentos como las congas o el timbal.

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"Como autor he podido participar de algunos discos de salsa con Marc Anthony, Víctor Manuelle o La India (a quienes les ha compuesto). Pero claro, ya meterte a escribir salsa específicamente para tú cantarla, ese es otro cantar. Entonces decidí trabajar en eso, hice un par de experimentos", añade.

El paso final lo dio tras colaborar con el proyecto Free Cover Venezuela, un grupo originario de Maracaibo que vive en Miami, que lo invitó el año pasado a hacer versiones de sus canciones más conocidas como 'Hoy', compuesta para Gloria Estefan; y 'Te mentiría' y 'Se me olvidó', dos de sus sencillos más famosos.

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"Luego de grabar eso y de publicarlo en mis redes, mi público me empezó a decir: '¿Cuándo vas a hacer tus canciones en salsa?' Una cosa es hacer tus éxitos en salsa y otra cosa es hacer un disco nuevo de salsa. Entonces, me animé a hacer algo nuevo, algo diferente", revela emocionado Gian Marco.

Como parte de la inspiración que tuvo a la hora de producir el álbum, el peruano mencionó a artistas como el panameño Rubén Blades, el cubano Isaac Delgado y el nicaragüense Luis Enrique, quien incluso escuchó la producción una vez estuvo terminada.

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El cantante limeño revela que quienes han escuchado el disco nuevo han resaltado que en este experimento él no ha dejado atrás su esencia.

"Eso me ha dado una tranquilidad enorme, porque podría de repente tal vez no quedarme bien el estilo (...) Hay una canción titulada 'Este loco que te mira' (2001), que canta Marc Anthony. Esa canción la escribí yo, pero no necesariamente esa canción la puedo cantar yo o queda mejor en mi voz, por más que sea el autor", explica.

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A renglón seguido añade: "Marc la lleva a un lugar y ese es un poco el trabajo que hay entre el compositor y el autor, la lleva a un lugar. Y si tú vas a hacer algo como eso o lo igualas o lo superas, y ahí está el reto".

Por eso decidió que su álbum de salsa contendría canciones inéditas.

"En cada canción nueva me voy acomodando, voy siendo yo sin imitar a nadie", expresa.

En cuanto a las expectativas que pueden tener sus seguidores frente al nuevo álbum, Gian Marco reflexiona sobre su oficio y considera que él hace su música porque se dedica a una carrera que ama, se considera un "hacedor de canciones".

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"En mi caso eso me calma la ansiedad, la expectativa y el deseo y dejo que orgánica y naturalmente la gente abrace la música desde ese lugar (...) Al fin y al cabo la música no es una obligación, uno presenta una propuesta y a partir de ese momento naturalmente la gente se encuentra, los que coinciden con esa frecuencia, con la canción", concluye. EFE

(foto)(video)