Francia afirma que el ataque híbrido de Rusia en Leipzig no puede quedar sin respuesta

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París, 1 sep (EFE).- El Gobierno francés se alineó este martes con la postura de que el ataque híbrido de hace un mes contra un aeropuerto de la ciudad de Leipzig no puede quedar sin respuesta, después de que el Ejecutivo alemán atribuyera el incidente a Rusia.

"Estos ataques híbridos se están multiplicando en Europa. No pueden quedar sin respuesta", manifestó en la red social X el presidente francés, Emmanuel Macron.

El jefe de Estado aseguró que su país es "plenamente solidario con Alemania y apoya la adopción de nuevas sanciones europeas contra Rusia". Igualmente, Macron afirmó que, frente a esta "escalada", hay que permanecer "unidos, determinados" y reforzar el apoyo a Ucrania.

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"Francia continuará haciendo su parte", prometió.

Pocas antes de que Alemania atribuyera directamente a Rusia la responsabilidad del ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya había señalado en una rueda de prensa que en caso de que Berlín certificara esa hipótesis "eso no podrá quedar sin consecuencias".

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Tras la atribución oficial por parte del Gobierno alemán, la Unión Europea, la OTAN y varios países europeos a título individual se pronunciaron a favor de tomar medidas contra Moscú en respuesta al incidente, además de expresar su solidaridad con Alemania y su apoyo a las resoluciones diplomáticas y fronterizas anunciadas por Berlín.

El ataque del pasado 4 de agosto en Leipzig se suma a una larga lista de incidentes en los últimos meses como ciberataques o incursiones con drones e incluso cazas, detrás de los cuales se sospecha que está Moscú.

En el aeropuerto de la ciudad alemana, empleado para el apoyo logístico a Ucrania, se halló un dron dotado de una carga explosiva. Poco después se produjo una colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL y diez días más tarde se halló un tercer aparato, así como explosivos, según informaron medios alemanes. EFE

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