Guinea-Bisáu aprueba un referéndum constitucional que otorgará más poder al presidente

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Bisáu, 1 sep (EFE).- El “Sí” se impuso con el 70 % de los votos en el referéndum constitucional celebrado el pasado domingo en Guinea-Bisáu para otorgar más poder al presidente, informó este martes la Comisión Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones generales de diciembre convocadas por la junta militar.

“El voto afirmativo ganó el referéndum constitucional celebrado el pasado domingo, con 383.117 votos, correspondientes al 70 %, frente a los 160.904 votos, equivalentes al 30 %, obtenidos por el voto negativo”, declaró la presidente del CNE, Carmen do Lobo en rueda de prensa.

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Do Lobo precisó que acudieron a las urnas 572.712 votantes y recalcó que los datos son provisionales —e incluyen votos nulos y en blanco— a la espera de que el Boletín Oficial publique los resultados definitivos tras la validación de las actas, en los próximos días.

La nueva Carta Magna, impulsada por la junta militar, modifica el actual sistema semipresidencial para otorgar un poder ejecutivo predominante al jefe de Estado en detrimento de la figura del primer ministro.

Con esta reforma, el presidente asumirá el control directo del Ejecutivo —con potestad para nombrar y destituir al primer ministro y al gabinete— y la Asamblea Nacional se reducirá de 102 a 65 escaños.

La junta militar sostiene que el cambio busca estabilizar las instituciones antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 6 de diciembre, destinadas a devolver el poder a los civiles.

Sin embargo, la plataforma opositora Frente Unido —integrada por la coalición PAI Terra-Ranka, la alianza API Cabas Garandi, el sindicato UNTG-CS y organizaciones civiles— llamó al boicot al calificar el proceso de “farsa” para “legitimar” el golpe del año pasado.

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El Ejército derrocó el 26 de noviembre de 2025 al entonces presidente Umaro Sissoco Embaló, tres días después de los comicios generales y antes de la publicación de los resultados oficiales.

Tras el golpe, los militares nombraron al general Horta N'ta como presidente de transición para un periodo de un año.

Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad política e institucional, con cinco golpes de Estado (1980, 1998, 2003, 2012 y 2025) desde su independencia de Portugal en 1974. EFE