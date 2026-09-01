El Kremlin anuncia una pronta visita del cardenal Zuppi para hablar de Ucrania

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Moscú, 1 sep (EFE).- El Kremlin anunció este martes una pronta visita a Rusia del enviado del Vaticano para la paz en Ucrania, el cardenal Matteo Zuppi.

"Le voy a recibir a finales de septiembre y hablaremos en detalle del asunto ucraniano", dijo el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, a la televisión estatal.

Agregó que algunos temas relacionados con esa visita ya fueron tratados con el jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallaher, quien permaneció en la capital rusa durante varios días la semana pasada.

Ushakov recordó que Zuppi ya visitó Rusia en 2023 y 2024 para tratar "principalmente" asuntos humanitarios.

"Se trata de otro enfoque (de las negociaciones), centrado principalmente en asuntos humanitarios, aunque naturalmente, se aborda también la parte política del asunto", reconoció.

Durante una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Gallaher dijo la semana pasada que la guerra en Ucrania "debe terminar" lo antes posible.EFE