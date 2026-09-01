Exguerrillera sandinista sancionada por EEUU, nueva titular de Corte Suprema de Nicaragua

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San José, 1 sep (EFE).- La exguerrillera sandinista Ana Julia Guido Ochoa, sancionada por EE.UU. en 2020, fue elegida y juramentada este martes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, un órgano coordinado por la Presidencia que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Guido Ochoa, exsubdirectora de la Policía Nacional y exfiscal general de la República, fue sancionada por EE.UU. por "permitir y beneficiarse de las actividades represivas" del Ejecutivo y “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas” cuando se desempeñó como fiscal (2014-2025).

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La Asamblea Nacional (Parlamento), también supeditada a la Presidencia, eligió a Guido Ochoa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a José Manuel Fuerte como vicepresidente de ese órgano de justicia, dijo en el pleno el titular del Legislativo, el oficialista Gustavo Porras.

Ambos fueron propuestos por los copresidentes Ortega y Murillo, explicó Porras, tras presentar oficialmente a los magistrados postulados que fueron elegidos por unanimidad. El Parlamento está bajo el control absoluto de los sandinistas y sus aliados.

Guido Ochoa fue elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado, en febrero de 2023 recibió la orden Augusto Sandino en su máximo Grado, y ha sido descrita por Rosario Murillo, como una "guerrillera de indudable valentía en toda circunstancia".

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Reemplaza a Alba Luz Ramos, quien renunció a su cargo de presidenta de la Corte Suprema la semana pasada por razones de salud, convirtiéndose en la novena magistrada en dimitir en los últimos dos años.

Los nueve jueces que renunciaron, según analistas y opositores nicaragüenses, respondían al antiguo comandante de la revolución Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos exasesores de Ortega, y el primero arrestado e investigado por corrupción.

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Esos magistrados fueron sustituidos por jueces leales a la esposa de Ortega y Murillo.

Desde febrero de 2025, la Corte Suprema quedó integrada por 10 magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces, que era de 16,

Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.

Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República. EFE