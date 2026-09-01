Juls Janeiro se resiste a enterrar el hacha de guerra con Belén Esteban: "Le ha hecho muchísimo daño a mi madre"

01/09/2026 Julia Janeiro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Julia Janeiro no se corta. A pesar de que Belén Esteban ha dejado claro que no piensa entrar en una guerra mediática con ella, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario todavía tiene mucho que decir y, con la frescura, el desparpajo y la simpatía con la que ha conquistado a la prensa y se ha convertido en el personaje del momento, ha reaccionado al sensual posado de la 'princesa del pueblo' desnuda en una piscina durante sus vacaciones en Canarias y le ha lanzado un dardo al sincerarse sobre el daño que le ha hecho a sus padres y que no piensa perdonarle a pesar del cariño que le tiene a su hermana Andrea Janeiro.

"He visto la foto sí, me la han mandado. Me imagino que querréis saber mi opinión y por eso estáis aquí. Mis padres siempre me han dicho que no hay que opinar de cuerpos ajenos, entonces me parece estupendo. Si ella se siente cómoda subiendo esa foto es libre y ya está, al final es su decisión y me parece estupendo" ha afirmado entre risas cuando los reporteros la han abordado para saber qué le parece la última publicacíón de su 'archienemiga', apuntando divertida que "yo también tengo un tatuaje de un toro, en esas cosas como dicen que nos parecemos, pues mira, otra similitud más".

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Sin entender que se esté hablando tanto de ellas y se haya comentado que hace unos días se dirigió a Belén como 'la patrona' "habiendo temas más importantes de los que no se habla tanto como lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país....". "No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas y no extender tanto el chicle con temas que no merecen la pena" ha sentenciado.

Sin embargo, no ha podido resistirse y ha respondido a las declaraciones de la tertuliana asegurando que ella es la única autorizada a hablar de Andrea porque es una persona anónima: "Yo de Andrea siempre le he dicho que yo no voy a hablar porque siempre voy a querer protegerla. Pero bueno, si ella dice que ha habido ausencia, es su versión, mi versión es otra, completamente diferente y si yo lo digo es porque lo he vivido. Entonces, nada, al final me mantengo en la misma línea yo no voy a hablar de personas anónimas, siempre lo digo, pero sí que voy a dar mi versión siempre y cuando me apetezca y quiera y mi versión es esa. Mi versión es que hay otra parte de la historia y ya está"

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"Mi opinión es clara. Yo siempre voy a ser cordial con todo el mundo. Si en algún momento por circunstancias de la vida me tocase trabajar con ella yo siempre voy a ser educada porque es lo que me han inculcado mis padres, pero sí que es verdad que yo no voy a tener ningún acercamiento innecesario con ella porque es una persona que le ha hecho muchísimo daño a mi madre, sobre todo a mi padre también. Y como consecuencia de ello, yo también he sufrido muchísimo a lo largo de mi vida y como he dicho siempre, no es alguien que me aporte nada y yo a las personas que no me aportan no las quiero para nada en mi vida, pero eso no quita que yo no vaya a ser educada. Mis pensamientos son los que son y yo no me bajo del burro, pero una cosa no quita la otra" ha expresado tajante, dejando claro que no quiere tener ningún acercamiento con Belén.

"Andrea tiene derecho a ser anónima. Yo creo que las decisiones de la gente hay que respetarlas yo decidí en su momento ser anónima no me respetaron de la misma manera, también hay que decirlo pero bueno, a mí se me hizo un linchamiento horroroso. Al yo no estar en mi mejor momento y no querer pertenecer al mundo de los medios y ser pública, pues sí que es verdad que yo no me di a conocer como yo realmente soy. Y ahora que ha sido el momento y que yo he querido dar el paso, pues ha sido cuando aquí estoy" ha desvelado sin filtros.

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Respecto a cómo está llevando Jesulín esta polémica, Juls ha revelado que "mi padre es una persona que vive su vida, que él está en su campo, que está feliz. El día 9 torea en Ocaña, él está concentrado en sus cosas. Él se mantiene en su misma línea de siempre si hemos tenido una conversación ha sido una conversación en privado que eso me lo guardo para mí, pero para nada mi padre está molesto y nada. Mis padres saben cómo soy y saben que yo no tengo ningún papel, ninguna careta, yo soy así en mi día a día, ellos se mean conmigo, yo me meo con ellos y ya está".

Sobre su salto definitivo al estrellato, la influencer reconoce que "me encantaría grabar mi propio reality. Porque claro, ya sabéis que yo soy muy emprendedora. Como las Kardashian". "Y también me he planteado sacar mi propia marca de conjuntos del gimnasio, de conjunto del gimnasio porque es que esto ya es vamos ha sido una revolución veraniega. Conjuntos nepo gym, nepo gym, porque hay que sacarle rentabilidad a la cosa también" ha bromeado.

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Tras su paso por el gimnasio para cultivar su cuerpo, Juls ha vuelto a hablar largo y tendido ante las cámaras y se ha sincerado sobre qué tipo de hombres le gustan: "No tengo un prototipo fijo. Me gustan tantos... El físico es lo de menos. A ver, mira, me gustan los hombres cariñosos, porque yo soy muy cariñosa aquí donde me ves. Me gustan que sean atentos, que sean respetuosos, que sean educados, que les guste hacer deporte, que sean deportistas, por favor. Aquí no queremos vagos, también os lo digo, no queremos flojos". "Siempre he dicho que estoy abierta al amor que llegue cuando tenga que llegar, yo no lo estoy buscando" ha revelado.

"He tenido unas experiencias hija mía que no se las deseo a nadie. Yo en 2021 toqué fondo, tuve una situación que me dejó en 37 kilos y bueno si he salido de eso salgo de cualquier cosa. Hay muchas cosas que yo no he contado todavía, no porque no quiera sino porque no puedo y ya se contarán" ha añadido a corazón abierto, confesando que "sin mis padres no sé qué hubiera sido de mí la verdad. Han sido mis pilares".

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Soltera y sin compromiso, la influencer no oculta que en un futuro le encantaría formar su propia familia. "Yo cuando era más pequeña siempre decía que yo iba a ser como mi tía Carmen, que no iba a tener niños y que iba a estar viajando de un lado para otro, pero sí que es verdad que cuando mi madre se quedó embarazada sí que me salió ese instinto maternal sí y sí que es verdad que me gustaría ser madre joven, pero chiquilla tengo 23 años yo quería hacer madre a los 25 y me parece que me voy a comer un mojón porque la verdad el patio fíjate" ha afirmado entre risas.

Lo que sí tiene claro es que no quiere un novio torero como su padre porque "yo no estoy hecha para sufrir de esa manera, que yo lo paso muy mal. Además, a mí, yo soy muy poco de campo, la verdad. Yo, no, no, no, no, no, no, no".

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