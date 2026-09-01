El presidente de Lituania afirma que la visita del jefe de la CIA a Moscú trató una reducción de tensiones

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El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha afirmado que la reunión entre responsables rusos y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, en la visita de éste a Moscú "tenía como objetivo reducir las tensiones" y que fue eso lo que se abordó.

"En este momento, puedo decir que la reunión abordó los objetivos que se habían fijado. La reunión tenía como objetivo reducir las tensiones en la región", ha indicado Nauseda en declaraciones a los medios recogidas por la radiotelevisión pública lituana, LRT, en las que ha manifestado esperar "sinceramente que este mensaje haya llegado al régimen del Kremlin en el momento oportuno".

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Asimismo, ha asegurado que su Gobierno respeta la decisión de Washington de no revelar públicamente los detalles de la reunión. "Nuestros aliados nos están informando sobre el contenido de la conversación, y también se nos informó de que la reunión en Moscú tendría lugar", ha subrayado.

El mandatario ha reconocido que el encuentro fue significativo y que este tipo de contactos son poco frecuentes, pero ha aseverado que "se le está prestando demasiada atención a esta reunión".

De igual manera, ha remarcado que no ha alterado la situación general de seguridad. "La situación general de seguridad es tensa, y nadie pretende negarlo", ha concedido antes de rechazar que la tensión haya "aumentado drásticamente últimamente".

Por contra, ha argumentado que la tensión se ha prolongado desde desde que Ucrania comenzó a atacar objetivos en territorio ruso, lo que, a su juicio, "está acorralando al régimen del Kremlin". "Una persona, o cualquier actor, acorralada siempre puede intentar contraatacar y crear una amenaza adicional", ha advertido.

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Con todo, ha destacado que "para eso están la OTAN y Estados Unidos: para que juntos podamos, ante todo, prevenir esa amenaza".