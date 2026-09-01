Un tren entre Cusco y su nuevo aeropuerto costaría al menos 1.146,6 millones de dólares

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Lima, 31 ago (EFE).- La eventual construcción de un tren entre la ciudad peruana de Cusco y su nuevo aeropuerto internacional, que se encuentra en obras, costaría aproximadamente 1.146 millones de dólares para un trayecto de 21,77 kilómetros, según los estudios técnicos realizados por Corea del Sur y presentados este lunes al Gobierno de Perú.

La ruta planteada en los estudios que Corea del Sur entregará a Perú en calidad de donación consta de tres estaciones en la ciudad de Cusco, la población de Poroy y el aeropuerto, que se construye en la población de Chinchero, que forma parte del Valle Sagrado de los Incas, según detalló en un comunicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Debido a las accidentadas características geográficas de la zona, que conlleva un desnivel de 300 metros en un paisaje muy montañoso, el recorrido comprende 6,4 kilómetros a nivel del terreno, 5,4 kilómetros sobre viaductos y 9,9 kilómetros en túneles, con el propósito de adaptarse al entorno y reducir las interferencias con la ciudad.

El sistema propuesto contempla trenes eléctricos ligeros de dos coches, doble vía y operación automatizada, con personal a bordo para la atención de los pasajeros y la respuesta ante emergencias. Otro de los aspectos destacados es la necesidad de integrar el ferrocarril con el desarrollo ordenado del entorno del nuevo aeropuerto y de las estaciones.

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Dicha articulación permitiría ampliar el número de usuarios y generar mayores beneficios para la población, mediante una mejor conexión con actividades turísticas, comerciales, de vivienda y de servicios.

El estudio se realizó en el marco del programa de Ayuda Oficial para el Desarrollo del Gobierno de la República de Corea, solicitado formalmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú y canalizado a través del Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur.

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Para su elaboración, el Gobierno surcoreano contrató directamente al consorcio consultor integrado por DOHWA Engineering y Korean National Railway (KNR). Una vez concluido, el estudio será entregado al MTC en calidad de donación.

El nuevo aeropuerto de Cusco, llamado a ser la gran puerta de entrada para la mayoría de turistas que buscan visitar Machu Picchu, se construye en Chinchero, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, bajo un proyecto que maneja el Gobierno surcoreano y que recientemente ha adjudicado a la empresa española Acciona la construcción de torre de control. EFE

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