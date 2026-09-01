El Partido Comunista de Venezuela rechaza el acuerdo petrolero entre Caracas y Washington

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Caracas, 1 sep (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia y distanciado del chavismo, rechazó este martes el acuerdo petrolero alcanzado entre Caracas y Washington, que tiene una vigencia de 25 años y el objetivo de producir más de 1,5 millones de barriles diarios.

"El PCV rechaza de manera categórica la nueva y grave entrega del patrimonio nacional ejecutada por el triunvirato ilegítimo e ilegal que ejerce de facto el poder en Venezuela", dijo en aparente alusión al Gobierno que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez junto a su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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En una nota de prensa, la formación, que tampoco se alinea con la oposición liderada por María Corina Machado, consideró que estos acuerdos se hacen de "espaldas al pueblo venezolano, sin transparencia y al margen de los controles constitucionales".

"No se trata de un acuerdo menor ni de una simple operación comercial. Estamos ante la entrega de una porción significativa de la principal riqueza nacional en condiciones que el país desconoce", subrayó el PCV.

Asimismo, cuestionó las condiciones de igualdad y respeto mutuo al afirmar que la política estadounidense está "orientada a garantizar sus propios intereses energéticos, económicos y estratégicos mediante el control creciente sobre los recursos venezolanos".

De tal manera que el PCV condenó lo que calificó como "despojo salvaje", presentado a su juicio con una "retórica tecnocrática destinada a dar falsa apariencia de racionalidad y legalidad al saqueo descarado del patrimonio nacional".

"El PCV reafirma su compromiso con la defensa consecuente de la soberanía nacional, los derechos democráticos y los intereses de la clase trabajadora y del pueblo", apuntó.

El pasado viernes, Provea advirtió que Venezuela parece "estar derivando en una atípica tecnocracia autoritaria", en la que, según la ONG, las autoridades "tuteladas" por Estados Unidos "se empeñan en satisfacer los intereses de los capitales transnacionales y en continuar desconociendo los derechos ciudadanos".

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Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo".

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. EFE