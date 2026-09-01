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DoGo Power impulsa nuevos sistemas de energía con IA y almacenamiento de energía con capacidad de formación de red

PR Newswire

SAN PABLO, 31 de agosto de 2026

SAN PABLO, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Intersolar South America 2026, una de las principales ferias y congresos del sector solar en Latinoamérica, se celebró en San Pablo del 25 al 27 de agosto. Durante el evento, DoGo participó en una mesa redonda organizada conjuntamente por EUPD Research e Intersolar, en la que compartió sus conocimientos sobre la tecnología de almacenamiento de energía con capacidad de formación de red y la evolución de los sistemas eléctricos de la próxima generación.

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Durante la mesa redonda, DoGo destacó que, a medida que aumenta la penetración de las energías renovables, el papel del almacenamiento de energía debe evolucionar más allá del simple almacenamiento y descarga de electricidad. Se está convirtiendo en una infraestructura energética fundamental capaz de respaldar activamente la red eléctrica y mejorar la resiliencia general del sistema.

DoGo Power es una empresa innovadora especializada en el almacenamiento de energía a escala de red y con capacidad de formación de red, así como en las tecnologías fundamentales necesarias para los sistemas eléctricos de la próxima generación. Al combinar la IA con la tecnología de almacenamiento de energía con capacidad de formación de red, DoGo transforma esta capacidad, que pasa de ser un activo con una única función a convertirse en una infraestructura inteligente con capacidad de formación de red y que respalda el desarrollo de un sistema eléctrico inteligente y coordinado que integra «fuente, red, carga y almacenamiento».

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DoGo se compromete a impulsar el avance del sector aprovechando el potencial de la IA y la tecnología con capacidad de formación de red. Al integrar los cuatro sistemas principales, es decir, el sistema de gestión energética (Energy Management System, EMS), el sistema de gestión de potencia (Power Management System, PMS), el sistema de conversión de potencia (Power Conversion System, PCS) y el sistema de gestión de las baterías (Battery Management System, BMS), DoGo ha desarrollado la arquitectura pionera en el sector denominada energía definida por software (Software-Defined Energy, SDE). Con la SDE, DoGo redefine los sistemas de almacenamiento de energía a escala de red con capacidad de formación de red y ofrece una mayor estabilidad, eficiencia y rentabilidad para los sistemas eléctricos en los que predominan las energías renovables. DoGo está desarrollando soluciones inteligentes de energía solar con almacenamiento que son seguras, de alta calidad y fiables, además de ser diseñadas para generar valor a largo plazo para los clientes.

Al mismo tiempo, DoGo volvió a ser reconocida por su innovación tecnológica al recibir el premio «Top Innovation Award Brazil», otorgado por EUPD Research, por su tecnología principal: la arquitectura 4S, desarrollada íntegramente por la propia empresa. Esto pone de manifiesto una vez más las capacidades tecnológicas de DoGo y su creciente influencia en el mercado latinoamericano.

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De cara al futuro, DoGo mantiene su compromiso con su misión de «iluminar el mundo». Al transformar el almacenamiento de energía, pasando de ser activos con una única función a una infraestructura inteligente con capacidad de formación de red, DoGo pretende hacer posible una nueva generación de sistemas eléctricos mediante la inteligencia coordinada entre la fuente, la red, la carga y el almacenamiento.

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FUENTE DoGo Power