Capturan en Bolivia a 'Jhonsson Pulpo', actual líder de banda criminal peruana Los Pulpos

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(Corrige apodo de Jhonsson Smit Cruz Torres. Bien: Johnsson Pulpo)

Lima/La Paz, 1 sep (EFE).- La Policía de Bolivia capturó en La Paz a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Johnsson Pulpo' y considerado el principal líder actualmente de la banda criminal peruana Los Pulpos, a la que se le atribuye el secuestro de un empresario y la matanza de sus cuatro acompañantes el pasado domingo en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú.

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'Jhonsson Pulpo', hijo de uno de los fundadores de Los Pulpos, Jhon Cruz Arce ('Jhon Pulpo'), era parte de los delincuentes más buscados por Perú, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles (unos 148.000 dólares) para quien ofreciera información que facilitara su captura, al manejar las operaciones de esta organización criminal desde la clandestinidad.

La captura de este líder criminal, cuyas circunstancias aún no han transcendido, fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú junto con la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos instalado en Lima y la Administración de Control de Drogas (DEA) del mismo país norteamericano.

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En entrevista a Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que 'Jhonsson Pulpo' permanecía inicialmente en La Paz y que, por razones de seguridad, se ha solicitado mantener en reserva los detalles del traslado, con la intención de que pueda concretarse la entrega a Perú con la mayor celeridad posible.

"Este cabecilla principal ha caído finalmente", expresó el ministro al tiempo de asegurar que las autoridades peruanas continúan trabajando para identificar y detener a los integrantes de esa banda criminal.

En una breve rueda de prensa en La Paz, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, coronel Adrián Álvarez, informó a los medios que la captura fue posible mediante un "operativo conjunto" que se viene trabajando desde enero y en el que también fue capturado otro integrante de la organización criminal, Gabriel Alexander Saúl M.G. de 23 años.

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Álvarez sostuvo que Cruz Torres es un "blanco de alto valor regional", por la "peligrosidad y el despliegue de los hechos criminales desarrollados con base de operaciones en Perú, pero que también fueron extendidos a Chile y Argentina y que se pretendía desarrollar" en Bolivia.

Cruz Torres "va a ser expulsado hoy (martes) y puesto a conocimiento y tutela de nuestras autoridades similares de Perú", agregó el jefe policial boliviano.

'Jhonsson Pulpo' contaba con una orden de captura internacional por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato (asesinato por encargo), organización criminal, secuestro agravado, entre otros.

Durante las detenciones del líder criminal y de su acompañante se encontraron pasaportes peruanos y documentos de identidad bolivianos correspondientes a distintas identidades, los cuales serán materia de las investigaciones correspondientes, indicó el comunicado de la Policía de Perú.

"Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también", indicó el ministro Astudillo al explicar que Los Pulpos son una organización criminal de al menos un centenar de integrantes.

A Los Pulpos se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año en Perú, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

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Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades peruanas no quisieron confirmar. EFE

(foto)