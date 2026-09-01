El Valencia logra la cesión del inglés Harvey Elliott

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El mediapunta inglés Harvey Elliott jugará en el Valencia CF hasta final de la temporada 2026-27, ha confirmado este martes el club valenciano, que ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool FC para la cesión del futbolista.

Elliott, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del Fulham FC y con tan solo 16 años se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Premier League. Ya en 2019, fichó por el Liverpool.

En total, ha jugado 149 partidos oficiales con el conjunto 'red', con el que ha conquistado dos Premier League, dos Carabao Cup, la FA Cup, la Community Shield, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, también ha jugado cedido en el Blackburn Rovers y el Aston Villa.

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Como internacional, logró los Europeos Sub-21 de 2023 y 2025 con la selección de Inglaterra. "Harvey Elliott es un jugador joven, pero con experiencia y talento, y destaca por su capacidad para superar líneas de presión y generar peligro, tanto en posiciones interiores como partiendo desde la banda", destacó el club 'che'.