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Bupa Global Latinoamérica impulsa una nueva forma de cuidar tu salud con la expansión de Blua

PR Newswire

MIAMI, 1° de septiembre de 2026

· Más salud, menos esperas. Atención médica cuando y donde se necesita.

· Blua ofrece una experiencia de salud personalizada desde la App Mi Bupa Latinoamérica.

· La evolución de la plataforma incorpora más servicios de salud digital para brindar a los asegurados una experiencia más conectada, preventiva y centrada en sus necesidades.

MIAMI, 1° de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bupa Global Latinoamérica (BGLA), empresa líder en el cuidado de la salud, continúa revolucionando la experiencia de sus asegurados con la expansión de Blua, su ecosistema integral de salud digital. Esta evolución permite que acceder a atención médica sea tan sencillo como abrir una aplicación en el móvil.

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La salud no siempre espera al momento perfecto. Una fiebre durante un viaje, una duda médica un domingo por la noche, la necesidad de hablar con un psicólogo o simplemente la tranquilidad de consultar a un profesional sin salir de casa.

A través de la App Mi Bupa Latinoamérica y Blua los asegurados pueden conectarse con médicos las 24 horas del día, recibir orientación profesional, acceder a especialistas y gestionar aspectos clave de su salud sin desplazamientos y sin complicaciones.

"En Bupa estamos redefiniendo la forma en que las personas acceden al cuidado de su salud. La expansión de Blua en nuestra región representa un paso importante en nuestra visión de ofrecer una experiencia cada vez más conectada, personalizada y centrada en el cliente. A través de soluciones digitales innovadoras, estamos facilitando el acceso oportuno a la atención médica y empoderando a nuestros asegurados para que gestionen su salud de manera más simple, preventiva y conveniente", afirmó Fernando Martín, Director General de Bupa Global Latinoamérica.

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Además, Blua facilita el acceso a especialistas en Nutrición y Psicología, permite monitorear signos vitales mediante una sencilla captura de video tipo selfie y ofrece acceso rápido y seguro a información y documentos médicos. Todo ello desde una experiencia digital intuitiva diseñada para que el cuidado de la salud sea más simple y cercano.

Todos estos servicios de Blua están disponibles sin costo adicional, y se gestionan a través de la App Mi Bupa Latinoamérica, una plataforma que también permite administrar la póliza, solicitar reembolsos, acceder al carné digital, encontrar prestadores médicos, realizar pagos y enviar consultas, consolidando en un solo lugar todo lo que los asegurados necesitan para gestionar su salud y bienestar.

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Este avance forma parte del compromiso de Bupa Global Latinoamérica de impulsar soluciones digitales que contribuyan a mejorar la experiencia del cliente, fomentar hábitos de vida saludables y facilitar una atención médica más oportuna y eficiente.

"La salud del futuro debe ser más cercana, más preventiva y más accesible. Con Blua estamos eliminando barreras y facilitando que más personas reciban orientación y atención médica cuando la necesitan", señaló Ricardo Arango Pezet, Director Ejecutivo de Bupa Global Latinoamérica.

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La expansión de Blua fortalece la propuesta de valor de Bupa Global Latinoamérica y reafirma su compromiso de liderar la transformación digital de la salud en nuestra región. Al combinar tecnología, innovación y atención humana, Bupa continúa construyendo el futuro de la salud, acercando la prevención, el acompañamiento y la atención médica a la palma de la mano de sus asegurados.

Acerca de Bupa y Bupa Global Latinoamérica

Bupa Global Latinoamérica (BGLA) es parte de Bupa, compañía líder en el cuidado de la salud a nivel internacional con más de 75 años de experiencia.

Establecida en 1947, el propósito de Bupa es ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas, felices y crear un mundo mejor. Al no tener accionistas, nuestros clientes son nuestro foco. Reinvertimos las ganancias para proporcionar más y mejor atención médica para el beneficio de los clientes actuales y futuros.

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Con 100.000 empleados a nivel mundial, somos una empresa internacional de atención médica que atiende a más de 65 millones de clientes.

El seguro de salud representa la mayor parte de nuestro negocio. También somos un proveedor de salud con clínicas, hospitales, centros odontológicos y centros profesionales de atención a personas mayores.

Bupa tiene negocios en todo el mundo, principalmente en el Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Turquía, Brasil, México e India. También contamos con empresas asociadas en Arabia Saudita.

BGLA tiene oficinas y operaciones en el área de seguros de salud en Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia y Chile.

Bajo 'BGLA Green', nuestros programas de Sostenibilidad continúan creciendo a través de iniciativas como 'Huellas de Cambio', implementada en escuelas para generar un impacto positivo en la salud, la nutrición y el bienestar de los niños; y 'Deporte Inclusivo en la Escuela', una nueva propuesta que promueve la diversidad en las nuevas generaciones mediante la práctica deportiva compartida entre personas con y sin discapacidad, en un mismo entorno y bajo las mismas reglas.

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Como parte de la iniciativa global 'Healthy Cities', nos enorgullece expandir nuestros proyectos de reforestación en la región con miles de árboles para crear entornos urbanos saludables que contribuyan a mejorar la salud de las personas. Para más información, visite https://www.bupasalud.com

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FUENTE ADDVOX MEXICO