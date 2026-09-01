Argentina y Paraguay firman acuerdos de cooperación en materia judicial

Guardar

Buenos Aires/Asunción, 31 ago (EFE).- Los cancilleres de Argentina, Pablo Quirno, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron este lunes en Buenos Aires dos acuerdos en materia de cooperación judicial internacional, informaron fuentes oficiales.

Uno de los acuerdos es el tratado de asistencia jurídica sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales.

Según informó la Cancillería argentina, este tratado facilitará el "acceso efectivo a la Justicia en contextos transfronterizos, reducirá obstáculos procesales y asegurará respuestas más ágiles".

El otro instrumento suscrito este lunes por Argentina y Paraguay es un tratado en materia de restitución internacional de niños y retornos seguros a su país.

De acuerdo con las autoridades argentinas, este acuerdo "brindará respuestas más rápidas, previsibles y coordinadas entre la Justicia de ambos países ante situaciones de sustracción o traslado internacional de niños, poniéndolos en el centro de la cuestión".

A través de un mensaje en redes sociales, Quirno destacó los tratados firmados con Paraguay y señaló que en el encuentro de este lunes dialogó además con Ramírez Lezcano sobre diferentes aspectos de la relación bilateral y sobre la promoción de un Mercosur -bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- "más dinámico y abierto al mundo".

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo dijo en un comunicado que "la suscripción de ambos instrumentos representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Paraguay y Argentina y reafirma la voluntad de ambos países de continuar desarrollando herramientas jurídicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus ciudadanos". EFE

(foto)