Senador mexicano acusado por EE.UU. reaparece y niega vínculos con el narcotráfico

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Ciudad de México, 31 ago (EFE).- El senador mexicano Enrique Inzunza reapareció este lunes en el Senado, donde negó los señalamientos que lo vinculan con el narcotráfico en Estados Unidos y dijo no tener "ningún temor".

En una conferencia de prensa, Inzunza rechazó las acusaciones difundidas en su contra y aseguró que desde hace más de cuatro meses enfrenta una “embestida mediática” de “calumnias” y “diatribas”.

El parlamentario calificó como “un instrumento de guerra judicial” el señalamiento que le hiciera una oficina del Departamento de Justicia estadounidense.

Inzunza sostuvo que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba en su contra y recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación propia.

El senador aseguró que, pese a contar con fuero constitucional y tener la prerrogativa de no acudir a citaciones, compareció voluntariamente y lo hará nuevamente cuando sea requerido.

“De ninguna manera”, respondió al ser cuestionado sobre si teme ir a prisión. "No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor”., continuó Inzunza.

El congresista agregó que "soy abogado de mí mismo” y confirmó que mantiene cuentas bloqueadas por la investigación que realizan las autoridades.

El parlamentario también rechazó que pueda ser considerado un “narcolegislador”.

“Nunca he sido narco nada”, declaró, y negó conocer personalmente a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán o a Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

Así mismo, Inzunza respondió de forma tajante "no", ante la pregunta sobre si estaría dispuesto a ser testigo de Estados Unidos.

El senador, quien dejó el grupo parlamentario oficialista de Morena, pero conservó su escaño, señaló que su permanencia en el partido dependerá de la propia organización política, la fuerza mayoritaria en el Congreso mexicano, y prometió respetar la decisión.

“Eso no cambiará mis principios ni mis convicciones”, añadió.

Inzunza también defendió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien calificó como un hombre honorable y destacó su trayectoria como profesor y escritor.

El parlamentario confirmó que acudió el pasado 21 de agosto al Palacio de Gobierno de Sinaloa para visitarlo después de que Rocha retomara momentáneamente sus funciones.

Según Inzunza, el gobernador le pidió consejo y él se lo ofreció, aunque rechazó revelar el contenido de esa conversación.

Igualmente, evitó decir que “metería las manos al fuego” por Rocha, al considerar que esa expresión busca generar titulares, pero insistió en que su trayectoria lo avala.

Frente a quienes le han pedido apartarse, el senador afirmó que se defenderá desde su cargo y atribuyó los señalamientos a motivaciones políticas.

Inzunza también contrastó además su actuación con otros casos de fuero y mencionó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, investigada por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad en el país. EFE

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