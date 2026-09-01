Al menos tres muertos en una decena de bombardeos israelíes en la ciudad de Gaza

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Gaza/Jerusalén, 1 sep (EFE).- Una mujer y dos niños de 3 y 13 años murieron este martes en la ciudad de Gaza (norte de la Franja) después de que Israel bombardeara en once ocasiones un área del corazón de la capital, confirmó el Hospital Shifa de la capital gazatí y atestiguó EFE en el área atacada.

Tanto la prensa israelí como fuentes en el enclave apuntan a que los bombardeos se produjeron a raíz de una operación de infiltración de una unidad que logró escapar, que podría estar compuesta por miembros de las milicias locales colaboracionistas con Israel.

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"Hace poco las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron varios objetivos en la ciudad de Gaza para eliminar amenazas a las fuerzas de seguridad", se limitó a comunicar el Ejército de Israel en un comunicado.