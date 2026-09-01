Agenda informativa multisoporte América para el martes 1 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para explotar parte del petróleo venezolano, y ofreció nuevos detalles sobre el acuerdo anunciado la semana pasada.

- El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana ante el incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses.

- John Ternus asume como nuevo consejero delegado de Apple, en sustitución de Tim Cook, quien deja el puesto tras 15 años al frente del gigante tecnológico. (foto)

- Francia asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de septiembre, en un momento marcado por las guerras en Irán, Gaza y Ucrania y las crecientes tensiones geopolíticas.

-La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, acusaron este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar el 40 % de los fondos para luchar contra el terrorismo y evitar otro 11-S. (video)

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- Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 concluyen su reunión en Asheville (Carolina del Norte). (foto) (video)

- El juez encargado del caso contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk, retoma la audiencia preliminar en la que decidirá si existen pruebas para convocar a un juicio.

- Audiencia virtual de la Fiscalía de EE.UU. y la defensa del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, quien enfrentará en una semana en una corte de Miami un juicio por lavado de dinero, entre otros delitos.

- Los votantes del estado de Massachusetts acuden a las urnas para participar en las primarias de las elecciones legislativas y estatales.

- Uno de cada cinco latinos en Estados Unidos asegura haber alcanzado el "sueño americano", mientras que un 27 % afirma que no existe, según la Encuesta Nacional de Latinos del Pew Research Center.

- La tecnológica Dell presenta sus resultados trimestrales, que corroborarían si el crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial mantiene el impulso de su negocio de servidores y centros de datos.

- Las astronautas Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y Jessica Meir, de la NASA, saldrán de la Estación Espacial Internacional para continuar con el mantenimiento externo del laboratorio orbital. (foto) (video)

- La banda surcoreana de K-pop BTS aterriza en Los Ángeles para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira mundial Arirang, ante la mayor comunidad coreana fuera de la península de Corea. (foto) (video)

VENEZUELA

- El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar de Maiquetía, reanuda sus vuelos nacionales e internacionales, mientras mantiene su reconstrucción tras el doble terremoto del 24 pasado de junio. (foto) (video)

CANADÁ

- El primer ministro canadiense, Mark Carney, endureció su discurso contra EE.UU. al calificar de impropios los ataques de altos funcionarios estadounidenses contra Canadá y advertir que Ottawa no retomará negociaciones comerciales serias mientras Washington mantenga una actitud de provocación.

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MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece al Congreso su segundo informe de Gobierno, una rendición de cuentas que se presenta un mes antes de que cumpla dos años en el cargo. (foto)(video)

- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de agosto, con nuevos pronósticos para la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para 2026.

- El Banco de México publica las remesas recibidas en julio, luego de un repunte del 4,1 % en junio.

- El elenco de la serie ‘Mal de amores’, basada en la novela homónima de Ángeles Mastretta, habla con EFE sobre el rodaje de este proyecto de siete capítulos que estrena el 2 de septiembre. (foto) (video)

- HBO moderniza el melodrama tradicional con 'Colisión', su primera telenovela en español.(foto)

CUBA

- Crónica de 1,4 millones de estudiantes vuelven este 1 de septiembre a las aulas en Cuba, después de que el curso anterior terminara de forma anticipada en junio debido a la crisis energética. (foto) (video)

HONDURAS

- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) conocerá la resolución de la audiencia inicial en el proceso que afronta en su país por presunto fraude y lavado de activos. (foto) (video)

- Honduras celebra el inicio de las festividades conmemorativas por los 205 años de su independencia de la corona española, con un homenaje a la bandera nacional.

COLOMBIA

- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, promete "perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos", tras el atentado con un coche bomba que deja un muerto y once heridos en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander (noreste). (foto)(video)

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- Entrevista con el cantante peruano Gian Marco sobre 'Bajo la manga', el álbum que estrenará en octubre próximo y que supondrá su ingreso al mundo de la salsa. (foto) (video)

ECUADOR

- Plantón y rueda de prensa por los desaparecidos en Ecuador. (foto) (video)

PERÚ

- Pese a que Perú se está convirtiendo en una potencia exportadora de frutas, verdura y pesca, además de ser centro gastronómico mundial, enfrenta la inseguridad alimentaria más alta de Suramérica. (foto) (video)

BRASIL

- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga el crecimiento de su PIB en el segundo trimestre de 2026. (foto)

PARAGUAY

- El Ejecutivo del presidente de Paraguay, Santiago Peña, presenta al Congreso del país el proyecto de ley de presupuesto para 2027. (foto) (video)

ARGENTINA

- Abogados ambientalistas y excombatientes argentinos en la guerra de 1982 contra Reino Unido por las islas Malvinas presentaron una demanda contra un proyecto de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper para explotar crudo en aguas cercanas al archipiélago.

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- El fisco de Argentina difunde el dato de recaudación de impuestos relativo a agosto.

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de un psiquiatra y un clínico que integraron la junta médica que en 2021 elaboró un informe sobre el fallecimiento del exfutbolista argentino.

- Comienza el foro 'Vientos de cambio', organizado por la fundación argentina Libertad y Progreso, de extrema derecha e ideología ultraliberal, en el que participan representantes de distintos países. (foto) (video)

EL SALVADOR

- El Salvador registra 41,11 millones de dólares en remesas recibidas vía carteras de criptomonedas entre enero y julio de 2026, el 35,7 % más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

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- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participa en un evento público para inaugurar los actos para conmemorar el 205 aniversario de la independencia centroamericana de España. (foto) (video)

PANAMÁ

- Un buque cargado de gas licuado de petróleo (GLP) propiedad de una naviera surcoreana cruzó este martes el Canal de Panamá después de haber pagado en una subasta la cifra récord de 5,3 millones de dólares, ya que había llegado al paso navegable sin un tránsito reservado. (foto)(video)

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- Crónica sobre el rescate y conservación de huevos de tortuga en una playa de Panamá, que destaca porque allí anidan cuatro especies de estos animales, dos en peligro de extinción. (foto) (video)

URUGUAY

- Apertura del encuentro 'Integración Gasífera Mercosur+Chile. Vectores alternativos para la integración gasífera regional: Fertilizantes', organizado por ALADI junto con la OLACDE, el IICA y el CAF.

- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a agosto de 2026.

DEPORTES

EEUU.- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York, hasta el 13 de septiembre, en el USTA Billie Jean King National Tenis Center. (foto) (video)

Argentina.- Rueda de prensa para presentar el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). (foto) (video)

Argentina.- El retiro de Lionel Messi de la selección argentina de fútbol marca el cierre de una etapa que transcurrió paralela a la construcción de un emporio empresarial inmobiliario, hotelero, gastronómico y deportivo.

Ecuador.-Comentario de los partidos: Delfín - Técnico Universitario y Liga de Quito - Mushuc Runa por la vigésima octava fecha de la liga profesional ecuatoriana. EFE

mesaamerica@efe.com

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