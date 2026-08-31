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Verónica Sánchez estrena en Antena 3 'Las hijas de la criada':"El espectador en abierto también tiene derecho a calidad"

31/08/2026 Verónica Sánchez estrena en Antena 3 'Las hijas de la criada':"El espectador en abierto también tiene derecho a calidad". Después de su espléndida acogida en Atresplayer, aterriza en Antena 3 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega, ambientada a comienzos del siglo XX, en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial. Verónica Sánchez, su protagonista, cree firmemente que "el espectador en abierto tiene derecho a seguir disfrutando de contenido de calidad". SOCIEDAD CULTURA ATRESMEDIA
31/08/2026 Verónica Sánchez estrena en Antena 3 'Las hijas de la criada':"El espectador en abierto también tiene derecho a calidad". Después de su espléndida acogida en Atresplayer, aterriza en Antena 3 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega, ambientada a comienzos del siglo XX, en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial. Verónica Sánchez, su protagonista, cree firmemente que "el espectador en abierto tiene derecho a seguir disfrutando de contenido de calidad". SOCIEDAD CULTURA ATRESMEDIA
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Después de su espléndida acogida en Atresplayer, aterriza en Antena 3 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega, ambientada a comienzos del siglo XX, en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial. Verónica Sánchez, su protagonista, cree firmemente que "el espectador en abierto tiene derecho a seguir disfrutando de contenido de calidad".

"A mí me gusta que estrenemos en abierto, a pesar de que sabes que en abierto las series a veces sufren mucho, ¿no? Porque la guerra de audiencias a veces, pues, puede hacer que se cancelen proyectos interesantes porque no das la cifra necesaria", reflexiona Sánchez en una entrevista concedida a Europa Press.

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La actriz admite que no esperaba la buena acogida por parte del público de 'Las hijas de la criada' y que fue una total sorpresa. "Nunca sabes cómo van a resultar las series. Depende de tantas cosas: si estrenas en un buen momento, si no...", apunta la actriz nominada al Goya por 'Al sur de Granada', 'Camaron' y 'Gordos'.

La interprete da vida en la ficción a Inés Lazariego, una mujer de la alta sociedad a inicios del siglo XX y cuya vida cambia con el nacimiento de su segunda hija. A Sánchez, lo que le enamoró del personaje es que fuera "una mujer tan luchadora y tan valiente, y que rompe normas y estabilidad". "Es muy avanzada en cuanto a las normas sociales, ella considera que tiene derecho a estudiar, que se desarrolla, que tiene derecho a ser empresaria, que las mujeres del pueblo tienen derecho a cobrar el mismo dinero que los hombres por el mismo trabajo", afirma.

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"Cosas que ahora nos parecen muy lógicas, pero entonces no lo eran. Y al mismo tiempo es una mujer muy tradicional en lo familiar", asevera la actriz. "Me ha caído muy bien por esa fuerza y lo irreverente que era. Esa valentía a la hora de decir: 'Si algo no es justo, por mucho que sea la tónica general y la norma aceptada, cuando no es justo, no es justo'. Y eso uno tiene que saberlo en su interior y luchar por cambiarlo. Me parece muy interesante de ella", concluye Sánchez.

MÁS INTERACCIÓN Y MENOS PANTALLAS

Volviendo al impacto de la emisión en abierto de los títulos de Atresplayer, Sánchez, quien saltó a la fama con 'Los Serrano', cree que, además, sigue habiendo una brecha digital en "todo". "Desde el momento en que vas a un restaurante o algo así y ya tienes que leer la carta en un QR que te obliga a tener un smartphone", expresa.

"A lo mejor con 80 años no tienes un smartphone. Primero porque no lo necesitas y, segundo, porque a lo mejor tampoco lo vas a saber manejar, y no me parece justo dejar a esa persona atrás", añadie la actriz. De hecho, considera que, en pleno auge de la era digital, "es necesario estar en contacto con los demás para eliminar prejuicios y para que los demás te obliguen también a reflexionar en cosas donde tú a lo mejor estabas absolutamente seguro de algo".

"Habría quizá con más interacción entre nosotros y menos con una pantallita donde un algoritmo solo te devuelve lo mismo que tú piensas, habría menos sesgo de confirmación y quizá habría menos polarización, ¿no?", reflexiona.

'Las hijas de la criada' está producida de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia y contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno. Ambientada a comienzos del siglo XX, en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, la trama de la ficción ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés.

Además de Sánchez, la serie, filmada en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, también cuenta en su reparto con Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez y Alicia Armenteros, entre muchos otros.

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