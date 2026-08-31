Shein fija un precio de 48,56 dólares de Hong Kong para su salida a bolsa, valorada en casi 23.000 millones

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Shein Global Holdings, el gigante asiático de la 'fast fashion', ha fijado finalmente un precio de 48,56 dólares hongkoneses (5,35 euros) para cada una de los aproximadamente 280 millones de acciones vendidas en el proceso de su salida a bolsa, que culminará este martes con su debut en el parqué de la Bolsa de Hong Kong.

De este modo, el precio para la operación se ha situado prácticamente en el medio de la horquilla planteada en el folleto registrado, que contemplaba un rango de entre 47,6 y 49,5 dólares hongkoneses.

Asimismo, otorga a la compañía textil una valoración implícita de casi 26.500 millones de dólares (unos 22.880 millones de euros), en línea con las proyecciones más recientes, aunque lejos de los casi 100.000 millones de dólares (86.334 millones de euros) que llegó a alcanzar en 2022.

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Al precio fijado, Shein ha logrado recaudar un total de 13.597 millones de dólares de Hong Kong (1.497 millones de euros), aunque en términos netos la compañía se embolsará unos 13.214 millones de dólares hongkoneses (1.455 millones de euros), según ha informado este lunes al regulador de la Bolsa de Hong Kong.

La documentación presentada por la firma precisa que la oferta de acciones dirigida al mercado de Hong Kong, unos 28 millones de títulos o el 10% del total, fue sobresuscrita 5,63 veces, mientras que la oferta internacional, con casi 252 millones de acciones, fue sobresuscrita 2,59 veces.

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Las acciones de Shein comenzarán a cotizar en la Bolsa de Hong Kong este martes, 1 de septiembre de 2026, después de que la empresa presentara una solicitud ante los reguladores chinos a principios de julio.

De este modo, la firma textil culmina un proceso que se había alargado varios años, después de que los intentos anteriores de Shein de cotizar en Nueva York y Londres se vieran frustrados por la oposición de los políticos y el escrutinio de su cadena de suministro en China.

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Si bien la popularidad de Shein se disparó durante la pandemia, cuando los consumidores confinados en sus hogares se vieron atraídos por sus bajos precios y su enorme inversión publicitaria, la valoración de la compañía se ha visto lastrada por la imposición de aranceles estadounidenses, así como por la eliminación de las exenciones fiscales que permitían a la empresa evitar el pago de tasas de importación al enviar pedidos a Estados Unidos o la Unión Europea.

Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares (85 millones de euros) en los tres primeros meses de 2026, mientras que alcanzó una cifra de negocio de 9.052 millones de dólares (7.752 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, un avance del 1,1% respecto del mismo periodo del año anterior

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