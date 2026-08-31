Presidente de Colombia dice que Japón vuelve a mirar a su país como destino de inversión

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Bogotá, 30 ago (EFE).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se mostró confiado este domingo en que Japón vuelva a mirar a su país como destino de inversión, luego de que esta semana se avanzara en la reactivación de las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral.

"Estamos trabajando para que Japón nos vuelva a mirar como destino de inversión", dijo en una alocución al señalar que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, visitó en ese país, donde "sostuvo reuniones con importantes compañías japonesas como Toshiba, Toyota y Mazda para explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología".

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En ese sentido, el presidente destacó que su Gobierno trabaja para que Mazda, que cerró su planta en el país en 2014, "pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos".

"Acá les vamos a dar todas las garantías", resaltó.

Gómez Amín se reunió el jueves pasado en Tokio con el ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, con quien acordó instruir a sus respectivos equipos para buscar la reactivación de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica que busca abrir puertas para la agroindustria, inversión y transferencia de tecnología.

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"Después de cerca de 15 años de negociaciones paralizadas, en los primeros 15 días de mi Gobierno logramos dar pasos significativos para destrabar el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón", resaltó de la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

El mandatario añadió que su Gobierno busca abrir mercados para los productos colombianos, "incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades para el campo y la industria". EFE

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