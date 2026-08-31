La cantaora española Rocío Márquez ofrece recital en Paraguay como parte de documental

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Asunción, 30 ago (EFE).- La cantaora onubense Rocío Márquez ofreció este domingo en los espacios del Centro Cultural de España Juan de Salazar de la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, un recital flamenco como parte del documental que filma en este país suramericano para visibilizar las historias de lucha y resiliencia del deprimido barrio capitalino Bañado Sur.

La intérprete de 'Me quedo contigo' estuvo acompañada esta noche del guitarrista y compositor flamenco Juan Antonio Suárez, más conocido como 'Canito', y cantó ante el público un tema inédito que hará parte de la música original del documental.

Márquez, una voz renovadora en la escena del flamenco contemporáneo, llevó un vestido negro que confeccionó para ella, con telas recicladas, una de las mujeres que aparecerá en el documental, que dirige el realizador Marcos Gualda y llevará por título 'Rocío en el Bañado'.

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El documental, que cuenta con el auspicio de las áreas de Cooperación Internacional y de Cultura de la Diputación de Huelva, se estrenará en febrero del año entrante en esta ciudad andaluza del suroeste español, que junto a Márquez tiene una larga historia de cooperación con el barrio asunceno.

"La idea es transmitir la realidad del Bañado Sur y poner mucho énfasis en la dignidad que hay en las mujeres recicladoras, en todas las mujeres que están alrededor de todo este mundo", apuntó la artista sobre el audiovisual en una entrevista con EFE la semana pasada.

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Esta empobrecida comunidad de la periferia de Asunción se asienta sobre terrenos que alguna vez pertenecieron al río, por lo que no es extraño que quede bajo las aguas con las lluvias que caen sobre la capital paraguaya cada año, en un extremo que enfatiza la exclusión de sus pobladores y dio nombre al barrio.

La artista también dijo que la producción persigue mostrar el valioso aporte medioambiental de las recicladoras del Bañado Sur, y que otra vez tiene en la cooperación surgida en España a un importante aliado a través de la entidad Traperos de Emaús, que ha dictado talleres de reciclaje con la colaboración de la ONG local Mil Solidarios, que hace vida permanente en el barrio.

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