PP insta al PSOE a aclarar si apoyará las concentraciones en favor de Ceuta o si "hará caso a su jefe Sánchez"

Guardar

La portavoz del PP de la Región de Murcia y diputada nacional, Miriam Guardiola, ha preguntado este lunes al PSOE de la comunidad "qué hará el próximo miércoles: hará caso a su jefe Sánchez o estará con miles de ciudadanos en la calle defendiendo a los ceutíes", según ha informado el partido en un comunicado.

Guardiola ha anunciado que el PP "estará en todos los municipios de la Región de Murcia apoyando a los ceutíes" con motivo de las concentraciones convocadas coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta, después de los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y las últimas semanas.

PUBLICIDAD

"Mientras el PSOE y el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, deciden si está con Sánchez o con los ceutíes, que un mes después de los incidentes continúan olvidados, el PP lo tiene claro: estaremos con los ciudadanos de Ceuta, con España y con la defensa de nuestras fronteras", ha afirmado.

La portavoz 'popular' ha subrayado, además, que estas concentraciones no son formalmente "contra nadie", sino que son "a favor de la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional, y de que Ceuta pueda recuperar cuanto antes la normalidad".

PUBLICIDAD

En este sentido, Guardiola ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "actúe de una vez y con la máxima urgencia" ante una crisis que, a su juicio, "ha puesto de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo para gestionar la presión migratoria y garantizar la seguridad de los españoles".

"El Gobierno no puede permanecer de brazos cruzados mientras Ceuta soporta una situación excepcional. Sánchez debe activar todas las vías diplomáticas necesarias para que regresen los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma a finales de julio y que, un mes después, permanecen allí", ha señalado.

PUBLICIDAD

"NO ESTÁN SOLOS"

"Los ceutíes no están solos. El Partido Popular estará a su lado, desde todos los municipios de la Región de Murcia, porque cuando hablamos de la integridad territorial y de la soberanía de España no hay territorios de primera y de segunda ni ciudadanos de primera y de segunda", ha remarcado.

PUBLICIDAD

La dirigente del PPRM ha criticado que Pedro Sánchez "mantenga el Gobierno por resistir por resistir y por estar por estar, no por gobernar", y ha señalado que "la crisis migratoria de Ceuta vuelve a demostrar las consecuencias de tener un Gobierno más preocupado por su supervivencia política que por solucionar los problemas de los españoles".

"Este miércoles veremos quién está al lado de los ceutíes y quién prefiere seguir justificando y aplaudiendo la gestión de su jefe Sánchez. El PP no tiene ninguna duda: estaremos con Ceuta, con sus vecinos, con nuestras fronteras y con España", ha concluido Guardiola.

PUBLICIDAD