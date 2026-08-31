Milei a Messi, tras su retiro de la selección: "Muchas gracias, hombre imposible"

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Buenos Aires, 31 de agosto (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció este lunes a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la selección albiceleste y lo describió como un "hombre imposible".

"Muchas gracias, hombre imposible", escribió el mandatario en su perfil de la red social Instagram junto a una foto del futbolista con la número 10 celeste y blanca durante el pasado Mundial.

Milei, que en el pasado ha descrito a Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos, compartió en la red social X el video de una entrevista de 2018 en la que aseguraba que el jugador era "imposible", en alusión a su inédita capacidad en el terreno de juego.

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El expresidente Mauricio Macri (2015-2019), por su parte, también agradeció al delantero del Inter Miami y se refirió a él como un testimonio de "esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones".

"Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero, expresó Macri en X.

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Quien también se expresó fue Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno argentino, que describió a la 'Pulga' como una "eterna leyenda".

"Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto. ​Tu legado con la selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre", añadió.

Estos mensajes se suman a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió Messi este lunes tras poner punto final a una carrera de más de 20 años con la camiseta celeste y blanca, con la que consiguió conquistar dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Catar 2022.

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Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), describió a Messi como "una leyenda", mientras que Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la Albiceleste, agradecieron al delantero por su trayectoria y su liderazgo dentro del grupo.

Messi, de 39 años, anunció su retiro de la selección en una emotiva carta manuscrita en la que aseguró: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

El delantero disputó 207 partidos, marcó 125 goles y dio 68 asistencias con la Albiceleste, convirtiéndose en el futbolista argentino con más presencias, más tantos y más pases-gol de la historia. EFE