Agencias

Milán cierra plana (-0,01 %) tras los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán

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Roma, 31 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró plana este lunes la última jornada de agosto y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,01 %, hasta situarse en los 52.612,69 puntos, tras los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el índice general FTSE All-Share perdió también un 0,01 %, hasta quedar en los 55.248,65 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 369 millones de acciones por un valor de 4.579 millones de euros (unos 5.320 millones de dólares al cambio).

La jornada se vio marcada por los nuevos ataques en la guerra entre Estados Unidos e Irán después de un mes, lo que impactó en el precio del petróleo.

Esto tiñó de verde a los títulos del sector petrolífero italiano: la siderúrgica de esta industria, Tenaris, escaló un 2,97 %, y las petroleras Saipem y Eni subieron un 2,29 % y un 2,26 %, respectivamente.

Los beneficios también fueron para el coloso del motor Stellantis (1,60 %) y las entidades Banca Monte Paschi Siena (1,51 %) y Mediobanca (1,26 %).

Por contra, en terreno negativo terminaron la aeroespacial Avio (-2,90 %), la de defensa Leonardo (-2,18 %), la cementera Buzzi (-1,89 %) y las firmas de moda Brunello Cucinelli (-1,46 %) y Moncler (-1,28 %), entre otras compañías. EFE

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