El UAE admite que "no parece fácil" que Pogacar esté para el Mundial: "Lo más importante ahora es su salud"

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El mánager del UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, tiene claro que "no parece fácil" que el ciclista esloveno Tadej Pogacar pueda estar en los Mundiales de final de mes tras su dura caída en La Vuelta, y recalcó que no le deben presionar para su vuelta porque "lo más importante ahora es su salud".

El cinco veces ganador del Tour de Francia sufrió una fuerte caída el pasado sábado durante la octava etapa de la ronda española que estaba dominando con claridad y tuvo que abandonar la carrera con una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones.

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Un parte médico que hace difícil que el actual campeón del mundo pueda defender su título en Canadá a finales de septiembre ya que el martes tiene previsto pasar por el quirófano para solucionar su lesión en la clavícula.

"La verdad es que es un periodo muy corto (hasta el Mundial), cuatro semanas. Está aquí en el hospital, aún no le han operado, así que, obviamente, no parece fácil que vuelva a tiempo para el Campeonato del Mundo, pero veremos cómo evoluciona en los próximos días", señaló Gianetti a 'RMC Sports'.

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El mánager subrayó que "la fractura de clavícula es grave" y "requiere una cirugía importante". "Así que eso no ayuda, pero lo más importante ahora mismo es su salud, su bienestar físico. Es un campeón tremendo, tendrá tiempo para recuperarse, creo que el mensaje que debemos transmitirle es que le deseamos la mejor de las suertes en su recuperación", remarcó.

El italiano aseguró que el esloveno "es un campeón de verdad" y que "ama lo que hace y ahora, por supuesto, le cuesta aceptar la situación, aunque la ha asimilado porque la entiende". "Su objetivo es volver a su mejor nivel y eso depende de nosotros. Como equipo, no debemos pretender que vuelva hoy, mañana o pasado mañana, sino asegurarnos de que vuelva en plena forma, eso es lo más importante", reiteró.

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"Es responsabilidad de todos salvaguardar las cualidades de este gran campeón al que hemos tenido la suerte de ver competir durante los últimos años, así que es fundamental que estemos cerca de él y no le presionemos; al contrario, que le dejemos relajarse. Que sea él mismo, porque es cuando es él mismo que se ve al verdadero campeón", sentenció al respecto.

Gianetti reconoció que "el susto fue grande" con la caída, producida, "al parecer", porque alguien había dejado "una cámara en la carretera", y apuntó que el ciclista " está bien, de buen ánimo". "Sinceramente, cuando le vi levantarse, me sentí un poco aliviado porque pensé que estaba de pie, caminando, y que quería seguir, pero era evidente que no podía. Nos asustamos porque, sobre todo en las etapas llanas, con las altas velocidades y las largas rectas, da miedo porque hay muchos empujones y el nivel de competencia es muy alto y las caídas siguen siendo bastante graves", explicó.

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