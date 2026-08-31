El 'penta' de Palou, el tenis, un polideportivo y los ecos de una final marcaron agosto

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Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 31 ago (EFE).- Agosto terminó a toda velocidad con el quinto título del español Álex Palou en la IndyCar, pero también con actividad en el tenis con torneos como Winston Salem o Cincinnati, abrebocas del Abierto de Estados Unidos, a la vez que llegaron a su fin los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC).

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El piloto español Álex Palou sigue escribiendo su nombre en letras de molde en la historia del automovilismo al ganar el 30 de agosto su quinto título en la IndyCar estadounidense, cuatro de ellos consecutivos.

Palou, nacido en la población catalana de Sant Antoni de Vilamajor el 1 de abril de 1997, se convirtió en el tercero más ganador de la historia de la competición, a una 'corona' de Scott Dixon y a dos de AJ Foyt.

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Al integrante del equipo Chip Ganassi solo le bastaba terminar entre los veinte primeros en la segunda carrera del día en Milwaukee y terminó décimo.

El 29 de agosto el peruano Ignacio Buse se hizo con el título en Winston Salem al imponerse al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2.

Con este triunfo, Buse ya suma dos victorias en el circuito ATP después de ganar en mayo el torneo de Hamburgo con victoria en la final ante Tommy Paul, y es el segundo peruano en ganar un torneo en superficie rápida después de Jaime Yzaga.

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El suizo Roger Federer entró el día 29 en el Salón de la Fama de Tenis en un elegante y emotivo evento organizado en Newport (Rhode Island), en el que se conmovió al recordar sus inicios, la inspiración de su mujer, Mirka, y en el que pidió preservar el espíritu de este deporte.

"El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Nosotros dejaremos la pista, pero el deporte sigue. Espero que el tenis mantenga un poco de ese espíritu y afición", añadió.

Federer conquistó 103 títulos individuales en el circuito ATP, la segunda cifra más alta de la era 'Open', y acumuló 1.251 victorias.

El francés Arthur Fils y la estadounidense Coco Gauff se coronaron en el Torneo de Cincinnati, que se desarrolló entre el 11 y el 23 de agosto.

Fils derrotó en la final masculina por 6-3, 1-6 y 6-0 al estadounidense Frances Tiafoe y Gauff hizo lo propio con su compatriota Jessica Pegula por 6-2 y 6-4.

Fils, número 21 de la clasificación mundial y de 22 años, se convirtió en el francés más joven en conquistar un Masters 1.000 y Gauff levantó el duodécimo trofeo de su carrera en el circuito WTA.

El 8 de agosto terminaron en Santo Domingo los JCC en los que México, por tercera vez, se alzó como líder con 407 medallas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce), seguido por las 266 de Colombia (91-98-77) y las 155 de Cuba (51-48-56).

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Los locales terminaron quintos con 46 oros, 37 platas y 67 bronces, la mejor campaña en el certamen promovido por Centro Caribe Sports, la antigua Odecabe.

Los nadadores mexicanos Celia Pulido, con 8 medallas de oro, y Paulo Strehlke, con 4 del mismo metal, merecieron capítulo aparte. Las atletas dominicanas Marileidy Paulino y Liranyi Alonso, quien obtuvo 4 medallas de oro, también dejaron marca por sus récords regionales en los 400 y 100 metros.

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El 21 de agosto el comité disciplinario de la FIFA impuso sanciones de 10 partidos a los argentinos Leandro Paredes, de 7 a Nahuel Molina, de 1 a Thiago Almada y de 3 al asistente Roberto Ayala, además de 1 al español Pablo Martín Páez 'Gavi' por participar en una pelea tras la final del Mundial el 19 de julio.

A Paredes le corresponde pagar 90.000 dólares, lo mismo que a Molina, mientras que Almada tendrá que desembolsar 30.000.

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, deberá saldar su castigo con 30.000 dólares.

‘Gavi’ también debe pagar la misma multa.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará.

Las copas Libertadores y Sudamericana agotaron en agosto la fase de octavos de final cuya definición tuvo que esperar hasta la penúltima semana del mes por el aplazamiento de partidos en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a gran parte del país.

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Independiente del Valle se quedó el día 26 con el último de los ocho cupos para los cuartos de final de la Libertadores a expensas del Deportes Tolima, y un día después Independiente Santa Fe apeló a la épica para eliminar de la Sudamericana a River Plate en Buenos Aires tras una serie de 22 lanzamientos desde el punto penal.

En la próxima etapa de la Copa Libertadores se medirán Independiente del Valle con Flamengo, Platense con Fluminense, Liga de Quito con Palmeiras y Corinthians con Estudiantes de La Plata.

En la Copa Sudamericana, Santa Fe chocará con Vasco da Gama, Boca Juniors se citará con Sao Paulo, Santos con Atlético Mineiro y Cienciano con City Torque.

El 27 de agosto comenzó la tercera ronda de la clasificación para el Mundial de baloncesto que se disputará el próximo año en Catar.

Ese mismo día, Bahamas se impuso por 94-103, mientras Argentina derrotó en casa 89-75 a Puerto Rico y Estados Unidos superó a Chile en Santiago por 71-89.

República Dominicana también se impuso fuera de casa, por 90-94, Canadá derrotó por 66-86 en Panamá y México venció a Colombia con un 112-86 en Zacatecas.

El 31 de agosto Estados Unidos recibirá a Colombia en Washington, Canadá enfrentará a Argentina en Quebec, Uruguay será local contra Puerto Rico en Montevideo, Chile visitará a República Dominicana en Santo Domingo, Bahamas se las verá con Panamá en Nassau y México chocará con Brasil en Zacatecas. EFE

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(foto)