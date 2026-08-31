El mexicano Santiago Giménez ficha por el Oporto

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Lisboa, 31 ago (EFE).- El delantero mexicano Santiago Giménez fue presentado este lunes como nuevo jugador del Oporto, con el que jugará cedido por el Milan.

En un comunicado, el Oporto indicó que la cesión se extenderá hasta el final de la temporada actual, tras lo cual tendrá la opción de adquirir al internacional azteca por 18 millones de euros.

Sin embargo, la compra de Giménez podría volverse obligatoria si se cumplen "ciertos objetivos deportivos", según la nota del club portugués, que, no obstante, no especifica cuáles serán.

En declaraciones a los medios del Oporto, Santiago Giménez dijo que su llegada al club será "una etapa que aportará mucho" a su trayectoria como futbolista.

"Fue una decisión muy importante, porque quiero seguir escribiendo mi propia historia y sentirme importante", señaló.

"Siento que puedo aportar al Oporto una mezcla del espíritu de lucha mexicano y argentino. Es algo con lo que me identifico, juego con esa pasión y quiero contagiar a mis compañeros con esta pasión que tengo", agregó.

Giménez, de 25 años, se une al campeón de Portugal en busca de minutos de juego y goles, después de haber marcado solo siete en la temporada y media que jugó con el Milan.

Las estadísticas de Giménez con la camiseta 'rossonera' difieren de las de su etapa en el Feyenoord, en el que anotó 65 goles en 105 partidos, lo que contribuyó a la conquista de una Liga, una Copa y una Supercopa de Países Bajos.

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El nuevo delantero del Oporto representa a la selección de México, pero nació en Buenos Aires (Argentina), donde su padre, el excentrocampista argentino naturalizado mexicano Christian 'Chaco' Giménez, jugaba por aquel entonces en el Boca Juniors.

Sin embargo, el club más importante en la carrera de su progenitor fue el Cruz Azul, y fue precisamente en 'La Máquina Celeste' donde Santiago comenzó su trayectoria, pasando por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, donde conquistó varios trofeos, entre ellos la Liga MX.

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Giménez se suma ahora a la lista de futbolistas mexicanos que han vestido los colores del Oporto, en el que grandes nombres del fútbol azteca como Héctor Herrera, Jesús 'Tecatito' Corona, Miguel Layún o Diego Reyes dejaron un importante legado.

El Oporto también cuenta con dos escuelas de formación en territorio mexicano, una en Monterrey y otra recién inaugurada en la Ciudad de México.