El Kospi surcoreano baja casi un 2% en la apertura tras ataques entre Washington y Teherán

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Seúl, 31 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba casi un 2 % en la apertura de este lunes, tras el reciente intercambio de ataques entre Washington y Teherán y en medio de las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos.

Veinte minutos después de la apertura, el indicador disminuía 128,29 puntos, o un 1,89 %, hasta los 6.660,59 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 2,69 %, o 22,54 puntos, hasta las 815,87 unidades.

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El descenso del parqué surcoreano se produce después de que Irán afirmara haber atacado dos bases de EE. UU. en Jordania, unas horas después de que Washington realizara un bombardeo sobre la isla iraní de Larak.

También sucede después de que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Kevin Warsh, dijera el viernes pasado que queda "trabajo por hacer" para llevar la inflación al objetivo del 2 %, generando un aumento de las expectativas de una subida de los tipos de interés en la reunión de septiembre.

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El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics se dejaba alrededor del 3 %, mientras que el gigante del sector SK hynix perdía cerca del 2 %.

Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, se hundía casi un 4 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor descendían un 1 %, mientras que su empresa hermana Kia se mantenía plana. EFE