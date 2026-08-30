La UE aplaude el acuerdo entre las facciones libias para celebrar elecciones en dos años o menos

25/08/2026 Archivo - El embajador de la UE ante Libia, Nicola Orlando (der.), junto a la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Libia, Hanna Tetteh POLITICA MAGREB AFRICA AFRICA EUROPA LIBIA MAGREB AFRICA UNIÓN EUROPEA INTERNACIONAL NICOLA ORLANDO EN X

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Las legaciones diplomáticas de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros en Libia han celebrado el acuerdo firmado este mismo domingo por las facciones libias para progresar en la 'hoja de ruta' hacia unas ansiadas elecciones que, tras décadas de conflicto, tendrán lugar en un plazo máximo de 24 meses.

"Este acuerdo representa un paso importante hacia la unificación de las instituciones y la creación de las condiciones para la celebración de elecciones nacionales justas", han declarado en un comunicado conjunto la delegación de la UE y las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Libia.

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En este sentido, han querido reconocer a las partes "su enfoque constructivo, su responsabilidad política y su voluntad de encontrar puntos en común en aras del interés nacional".

Al hilo, han instado a la Cámara de Representantes y al Alto Consejo de Estado a que adopten las medidas necesarias para la "pronta implementación" del acuerdo, al tiempo que han exhortado "a todas las instituciones libias y a las partes interesadas pertinentes a que aprovechen esta oportunidad para consolidar los avances logrados y alcanzar un consenso que permita al país recuperar la legitimidad y la unidad institucional".

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Por último, la diplomacia comunitaria ha subrayado que seguirá "apoyando a Libia y a su pueblo en defensa de la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país", al tiempo que ha reafirmado su respaldo a los esfuerzos de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés) y de la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Libia, Hanna Tetteh, para "facilitar un proceso político verdaderamente liderado y protagonizado por los propios libios".

La Unión Europea se ha pronunciado de este modo tras la ratificación de un texto que consensúa la designación del jefe de la Comisión Electoral y el desarrollo del marco legal para las elecciones.

El acuerdo, además, concede que los ciudadanos con doble nacionalidad se postulen para cargos públicos, siempre que el ganador renuncie a su doble ciudadanía antes de jurar el cargo. También permite que el personal militar participe dentro de marcos que garanticen la neutralidad y establece que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no tendría razón de ser si la primera se decide por mayoría simple, además de poner fin al vínculo entre sus resultados y las elecciones legislativas.

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Dichos comicios, según el borrador del texto recogido por los medios libios, se celebrarán en un "plazo no superior a 24 meses, bajo un único poder ejecutivo e instituciones nacionales unificadas" y, en caso de que esta unificación resulte imposible, "las partes trabajarán con la misión de la ONU para encontrar el mejor mecanismo para alcanzar este hito electoral", reza el texto.

Los dos principales firmantes, el primer ministro del Gobierno de Trípoli, Abdulhamid Dbeibé, y el alto comandante de las fuerzas libias en el este del país, Sadam Haftar, han celebrado el acuerdo como un impulso esencial para el país. No obstante, el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, se ha manifestado en contra, llegando a denunciar esta semana en redes sociales la falta de transparencia del proceso, si bien su firma no es necesaria para validar el documento.

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