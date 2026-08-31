El féretro de Harald V llega a la capilla del Palacio, que el martes se abrirá al público

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Berlín, 31 ago (EFE).- El féretro de Harald V de Noruega llegó este lunes a la capilla del Palacio Real de Oslo, tras una procesión en la que cargaron con los restos del monarca sus familiares más cercanos, incluido el nuevo rey, Haakon VIII.

Cubierto con la bandera de la familia real de Noruega, el ataúd fue desplazado desde el llamado Salón Rojo de la sede de la monarquía, un palacio decimonónico de fachada color pastel, hasta la capilla, en una ceremonia solemne y televisada en la que la familia real procesionó liderada por Haakon VIII.

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Inmediatamente tras el féretro avanzó acompañada de la reina Mette-Marit, esposa de Haakon VIII, la reina Sonia, madre del actual rey y esposa de Harald V durante casi 58 años.

La última vez que tuvo lugar esta ceremonia fue en 1991, tras la muerte del rey Olav V de Noruega, el padre de Harald V y abuelo de Haakon VIII.

Junto a Haakon VIII, portaron el féretro la princesa heredera, Ingrid Alexandra, y el otro hijo del nuevo monarca, Sverre Magnus, además de Marius Borg Høiby, el hijo que la reina Mette-Marit tuvo antes de conocer y casarse en 2001 con el ahora jefe de Estado de Noruega.

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Marius Borg Høiby, de 29 años, fue condenado en primera instancia el pasado junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, pero este lunes pudo participar entre los nietos de Harald V en la ceremonia pues recibió el permiso de las autoridades del país, según recogió la agencia noruega NTB.

Al tiempo que avanzaba el féretro en la procesión por el palacio, también lo hacían, en primer lugar, las insignias reales, entre ellas la corona y la espada.

En presencia de los trabajadores del Palacio Real, tras llegar al Gran Salón de la sede de la monarquía noruega, los familiares del difunto dejaron al personal palaciego la conducción del féretro hasta la capilla.

El martes está previsto que abra al público la capilla, después de que este lunes tenga lugar una ceremonia privada en memoria de Harald V, con el fin de que la población pueda despedirse una última vez del monarca fallecido.

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El funeral se celebrará el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo en una ceremonia oficiada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, tras lo cual recibirá sepultura en la fortaleza de Akershus.

Las iglesias del país acogieron el domingo a miles de ciudadanos que asistieron a servicios religiosos que se celebraron en Noruega para honrar al rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años tras haber reinado durante tres décadas y media.

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Harald V fue el monarca más longevo de Europa.

Fuera del Palacio Real, aún se mantiene una gran alfombra de flores, coronas y banderas de Noruega formada de forma espontánea después de que las depositaran los vecinos de Oslo como gesto para solidarizarse con el rey y la familia real.

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Esas muestras de apoyo comenzaron a acumularse el pasado jueves, un día antes de que falleciera Harald V, y desde entonces la superficie floral no ha parado de crecer. EFE

(foto)