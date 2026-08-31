De los Andes a la Patagonia, de Sicilia a Polonia: el mundo baila estos días en España

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Palencia (España), 31 ago (EFE).- Los ritmos andinos de Chile, la elegancia de las danzas polacas y la alegría mediterránea de Sicilia han tomado las calles de la ciudad española de Palencia para convertir plazas y barrios en un escenario al aire libre durante el Festival Internacional de Folclore A Concejo, una cita que reúne hasta mañana grupos llegados de distintos continentes.

La música de charangos, instrumentos de viento y percusiones comenzó a escucharse a mediodía en los barrios de esta ciudad del centro-norte de España, donde los integrantes de los grupos internacionales bajaron del escenario para bailar a pie de calle ante vecinos y curiosos, en una de las señas de identidad de un festival que defiende que el folclore debe vivirse tanto en los teatros como en las plazas.

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"El folclore tiene que estar en la calle porque aquí se vive de otra manera", explicó a EFE la folclorista y directora de baile del Grupo de Danzas Jorge Manrique, Esther Miguel, considerada el alma de la recuperación de estos festivales que, en su versión nacional, nació hace más de cuatro décadas.

Veinticinco músicos y bailarines del Ballet Folklórico Weliwen desplegaron un recorrido por las cuatro grandes zonas culturales de Chile, desde el norte andino hasta la Patagonia y la isla de Rapa Nui.

"Intentamos mostrar un Chile muy diverso, porque nuestro país es muy largo y cambian completamente la cultura, los acentos, la música y hasta la forma de vestir", explicó a EFE Ignacio Vidal, portavoz del grupo chileno.

Los colores intensos y la festividad del norte de Chile tomaron la calle acompañados por tarcas, charangos e instrumentos tradicionales andinos y los llamados carnavalones, figuras vinculadas a rituales populares que simbolizan la abundancia, la prosperidad, la felicidad y la unión familiar.

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Por la noche, la cueca, baile nacional chileno; las estampas de la Patagonia, con una indumentaria mucho más abrigada; y un homenaje a la cultura polinésica de Rapa Nui se suben al escenario de la Plaza Mayor.

El folclore italiano llega desde Sicilia con la compañía Città di Agrigento, cuyo espectáculo recupera la vivacidad del folclore mediterráneo mediante panderetas, cantos y una indumentaria que conserva influencias históricas de la antigua relación de la isla con la Corona española.

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El tercer acento internacional lo pone el grupo Mali Gorzowiacy, de Polonia, que ofrece dos programas diferentes durante las dos jornadas del festival, con danzas inspiradas tanto en las tradiciones de Cracovia como en el patrimonio cultural de su ciudad de origen, mostrando la precisión técnica característica del folclore centroeuropeo.