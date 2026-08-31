Crónica del FC Barcelona - Rayo Vallecano: 5-2

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El FC Barcelona ha superado este lunes al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou (5-2) en el último partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, en el que los dobletes del 'pichichi' Raphinha, impecable como '9', y de Lamine Yamal han permitido al conjunto azulgrana conservar el liderato y el pleno de victorias.

El tanto inicial de Sergio Camello cuando no se había cumplido ni el primer cuarto de hora de encuentro no pareció desconcertar a los de Hansi Flick, que en apenas dos minutos consiguieron darle la vuelta a la situación. Raphinha y Lamine llevaron el 2-1 al descanso, y un gol en propia puerta de Florian Lejeune aumentaba la renta 'culer'.

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Aún así, Camello volvía a ver puerta y apretaba el choque, pero los mismos protagonistas de la primera mitad salieron al rescate de los catalanes, que continúan en lo más alto de la tabla con pleno de victorias (3) y con un golaverage de +10 que le permite marchar por delante del Real Madrid (+8).

Con el brasileño Gabriel Jesus, que en las próximas horas firmará como jugador azulgrana, como testigo en la grada, el conjunto de Hansi Flick saltó al campo con tres cambios en el once respecto al duelo ante el Athletic Club; en defensa entraron Jules Koundé y Andreas Christensen, en detrimento de Eric Garcia y Gerard Martín, mientras que Fermín López dejó su sitio a Dani Olmo.

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Raphinha, por su parte, volvió a ejercer de '9' y tardó apenas unos minutos en tratar de sorprender con un lanzamiento de falta que desvió Ivan Balliu. Poco después, Pedri tiró una pared con Lamine Yamal, que puso un centro-chut que se paseó por el área sin que nadie pudiese aprovecharlo. En cambio, el Rayo no erró en su primer acercamiento con peligro.

En una mala salida al corte de Koundé, Álvaro García logró ganarle la espalda y adentrarse hasta línea de fondo para enviar el balón atrás para la llegada de Sergio Camello, que se adelantó a Christensen para meter el pie y hacer que Joan Garcia sacase por primera vez el esférico del fondo de su portería (min.12).

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No acusó el golpe el conjunto 'culer', que topó con Cárdenas en un remate de Raphinha inmediatamente después de sacar de centro y que a punto estuvo de igualar la contienda tras una genial acción de Anthony Gordon que Lamine culminó rematando mal. Sin embargo, los dos pudieron resarcirse pronto en dos minutos frenéticos.

Xavi Espart encontró el pasillo por dentro y cedió para un Raphinha que rompió a Pathé Ciss con un recorte antes de cruzarla por bajo para anotar el primer tanto azulgrana (min.19). Casi sin tiempo para asimilarlo y tras un posible penalti por mano de Ciss, Lamine recibió un balón en la esquina del área y armó un zurdazo que se coló por la escuadra corta (min.21).

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Los problemas se multiplicaron para el cuadro madrileño con la lesión del central neerlandés Jozhua Vertrouwd superada la media hora, que provocó el debut forzoso de Adrià Pedrosa con la camiseta de la franja. Todavía hubo tiempo para que Koundé, al cazar un rechace a tiro de Gordon, anotase el tercero, aunque el colegiado lo anuló por posición antirreglamentaria del francés.

La ventaja local aumentó al poco de regresar de vestuarios, en un balón al hueco de Xavi Espart a Gordon; el internacional inglés puso el pase de la muerte al corazón del área y el francés, de manera involuntaria, acabó metiendo el esférico en su propia portería (min.51).

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A pesar de todo, los de Beñat San José se metieron de nuevo en la pelea apenas unos minutos más tarde en una jugada a balón parado. En un saque de esquina, Unai López la puso al primer palo y Camello, de cabeza y elevándose frente a Espart, selló su doblete (min.59).

Pau Cubarsí evitó el 3-3 taponando un disparo de Camello, antes de que Rodri y Fermín saltasen al campo para tratar de ayudar a atar la victoria. El segundo de ellos se vio frustrado por un Balliu que desvió su remate, pero Rapinha apareció otra vez para ofrecer calma al Camp Nou.

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Koundé puso un balón largo para un Gordon que tras recortar a Lejeune se la dejó con un soberbio taconazo para el delantero brasileño, que cruzó por bajo para firmar su quinto gol del curso (min.71). Ya en el 90, Lamine finiquitó el duelo al recoger un pase de Karim Adeyemi en la frontal.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - RAYO VALLECANO, 2 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart; Pedri (Cancelo, min.78), Bernal (Rodri, min.64); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min.64), Gordon (Adeyemi, min.77) y Raphinha (Hamza Abdelkarim, min.86).

RAYO VALLECANO: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Vertrouwd (Pedrosa, min.33); De Frutos (Fran Pérez, min.58), Unai López (Nteka, min.75), Valentín, Bouare (Pedro Díaz, min.57), Álvaro García y Camello (Alemao, min.75).

--GOLES.

0-1, minuto 12: Camello.

1-1, minuto 19: Raphinha.

2-1, minuto 21: Lamine Yamal.

3-1, minuto 51: Lejeune, en propia puerta.

3-2, minuto 59: Camello.

4-2, minuto 71: Raphinha.

5-2, minuto 90: Lamine Yamal.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño). Amonestó a Pedrosa (min.90) por el Rayo Vallecano.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 57.768 espectadores.