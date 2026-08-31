Personas trans en cárceles paraguayas denuncian violencia y atención de salud insuficiente

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Asunción, 31 ago (EFE).- Unas 60 mujeres trans recluidas en cárceles de Paraguay entre 2020 y 2026 denunciaron ser víctimas de violencia, exclusión y discriminación en los centros penitenciarios y haber recibido una atención de salud "insuficiente", según un estudio que difundió este lunes el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

El 'Diagnóstico Penitenciario Trans', elaborado por la organización Casa Diversa, determinó que el 100 % de las entrevistadas calificó la atención de salud "como básica o insuficiente", al señalar "demoras prolongadas, falta de confidencialidad en temas relacionados con la salud sexual y deficiencias en la entrega de medicamentos", indicó el MNP en un comunicado.

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Todas las entrevistadas -añadió la nota- pasaron por celdas compartidas, incluso con hombres, sufrieron traslados sin previo aviso, extorsiones dentro de las cárceles para "acceder a celdas consideradas seguras", episodios de violencia física y verbal y de explotación sexual.

El estudio destacó, además, que el 8,3 % de las mujeres trans consultadas accedió a espacios educativos dentro de los reclusorios.

La representante de Casa Diversa, Yren Noriega, dijo a EFE que el estudio recoge los testimonios de 60 personas trans que están o estuvieron encarceladas entre 2020 y 2026.

Noriega indicó que las mujeres trans son recluidas en penitenciarías de varones y que "no se cumple" un protocolo del Ministerio de Justicia que establece la separación de este grupo en pabellones diferenciados.

Los pabellones exclusivos -agregó Noriega- permiten un "menor riesgo" de que las mujeres trans sufran abusos sexuales, violencia o discriminación.

Según los registros de Casas Diversa, actualmente, unas 30 personas trans están recluidas en las cárceles.

Asimismo, Noriega denunció la ausencia de un programa de reinserción social enfocado en este grupo, que -afirmó- vive en condiciones "inhumanas" y de hacinamiento en las cárceles paraguayas.

La activista espera que el estudio sea "una herramienta para buscar mejorar las condiciones de vida" de las personas trans en las cárceles y que se avance en la creación de una mesa de diálogo con instituciones del Estado para atender esta problemática.EFE

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