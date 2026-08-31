Ana María de Grecia cumple un sueño en su 80 cumpleaños gracias a sus hermanas, Margarita y Benedicta de Dinamarca

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Este domingo 30 de agosto la Reina Ana María de Grecia ha cumplido 80 años. Una cifra redonda que la viuda del Rey Constantino -fallecido en enero de 2023- ha celebrado de una manera privada en Atenas junto a su cuñada la Reina Sofía; sus sobrinas las infantas Elena y Cristina; sus hijos, los príncipes Pablo, Alexia, Nicolás, Teodora y Philippos; además de sus nueras Marie Chantal-Miler, Chrysí Vardinogiánni y Nina Flohr; sus yernos Carlos Morales y Matthew Kumar, todos sus nietos y otros familiares cercanos, con los que ha soplado las velas en una comida íntima antes de realizar una travesía por el Mar Egeo.

Y aunque sus hermanas la Reina Margarita de Dinamarca y la Princesa Benedicta -ya que Ana María pertenece a la Familia Real danesa por nacimiento- no han podido asistir al cumpleaños sí han tenido un detalle muy especial con la homenajeada, ya que como ahora ha revelado la propia Casa Real danesa a través de sus redes sociales a principios de mes cumplieron uno de sus mayores deseos regalándole un viaje a Groenlandia, incluyendo una fotografía de la tía del Rey Felipe VI posando emocionada en el Ártico.

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"Muchas felicidades a Su Majestad la Reina Ana María, que hoy cumple 80 años. A principios de este mes, la Reina Ana María vio cumplido un anhelo largamente esperado cuando visitó Groenlandia por primera vez" es el texto que acompaña a la publicación, en el que desvelando que "el viaje fue un regalo de sus dos hermanas" en el que recorrió "Nuuk -la capital, situada en la cota suroeste- e Ilulissat", uno de los parajes más espectaculares del país por sus fiordos, en el extremo occidental de la isla.

"Su Majestad estuvo acompañada en el trayecto por su hija menor, Theodora" concluye el texto, en el que la Casa Real no ha confirmado si la Reina Margarita y la Princesa Benedicta se sumaron a este viaje inolvidable con el que han sorprendido a su hermana menor cumpliendo uno de sus deseos.

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