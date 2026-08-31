Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 ago (14.30GMT)

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Madrid, 31 ago (EFE).-

Rasuwa (Nepal).- Un equipo de rescatistas del Ejército de Nepal concluyó este lunes la misión de búsqueda en un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Rasuwagadhi, donde se sospechaba había decenas de trabajadores atrapados desde la riada ocurrida la pasada semana, tras no encontrar ni cuerpos ni supervivientes.

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Chitwan (Nepal).- Al menos 590 ciudadanos extranjeros provenientes de 39 países continúan desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el norte y centro de Nepal el pasado 26 de agosto, según informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí.

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Gaza.- Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en dos bombardeos distintos de Israel en la ciudad de Gaza (norte), informaron a EFE este lunes fuentes médicas y de emergencia palestinas.

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Nicosia.- Un total de 18 personas siguen desaparecidas este lunes tras el naufragio ayer al norte de Chipre de un catamarán en el que viajaban 267 pasajeros, mientras algunos medios informan de que el mal estado de la embarcación pudo ser la causa del siniestro, en el que se han confirmado ya ocho fallecidos.

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Bogotá.- Al menos tres de los diez muertos en un bombardeo contra una disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur), realizado el jueves pasado por el Gobierno colombiano, son menores de edad, confirmaron este domingo las autoridades forenses.

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Pipri (India).- Autoridades llevan a cabo labores de rescate en el lugar de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Pipri, India, que ha provocado la muerte de más de cinco personas.

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Sloviansk (Ucrania).- Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño, en la madrugada de este lunes en la localidad de Bilbasivka, perteneciente a la comunidad de Sloviansk (región de Donetsk), según el Servicio de Emergencias de Ucrania.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el Gobierno iraní está sumido en un "caos total" y es "incapaz" de representar a una nación "fallida", horas después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

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Moscú.- El Kremlin restó este lunes importancia a un posible no reconocimiento europeo de los resultados de las elecciones legislativas del 20 de septiembre ante la exclusión de la oposición a la guerra. "En realidad, las reconozcan o no los europeos, es el menor de nuestros problemas. Tenemos nuestro sistema político (...) La campaña electoral transcurre a toda marcha", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a medios locales.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Calcuta (India).- Manifestantes han marchado por Calcuta para exigir transparencia durante los procesos de reclutamiento policial y la publicación de la lista de méritos de agentes de policía de 2024, por sospechas de corrupción.

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Skopie.- Un grupo de camioneros de Macedonia del Norte se ha manifestado este lunes ante la Delegación de la Unión Europea en Skopie para protestar contra los estrictos límites de permanencia en el espacio Schengen, en una jornada de movilizaciones en los Balcanes Occidentales previa a los bloqueos fronterizos convocados para el 14 de septiembre.

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Châlons-en-Champagne (Francia).- El candidato a la presidencia francesa por Los Republicanos y alcalde de Le Havre, Edouard Philippe, visitó este lunes la Feria Agrícola de Châlons-en-Champagne, que permanecerá abierta al público hasta el 7 de septiembre de 2026.

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Hanoi.- Carteles, banderas nacionales e imágenes de Ho Chi Minh ocupan las calles de Hanoi con motivo de los preparativos del 81º Día Nacional de Vietnam, que tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre.

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Arizona (EE.UU.).- Unas 15 personas, que se cree que están desaparecidas, han sido buscadas el domingo mientras decenas de turistas fueron evacuados del Parque Nacional del Gran Cañón, tras las inundaciones repentinas que afectaron a varias zonas del cañón en Arizona, informó el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. (NPS).

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, logró moderarse este lunes tras sus caídas de la apertura, y cedió apenas un 0,14 % al cierre de la sesión, después de los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio.

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Quetta (Pakistán).- Autoridades de Pakistán llevan a cabo durante cinco días una campaña de vacunación contra la polio dirigida a más de 300.000 niños de entre 5 y 10 años.

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Madrid.- Hace solo un año Jesús Vázquez meditó seriamente su retiro de la televisión tras su salida de Mediaset, tal y como ha reconocido el presentador este lunes ante la primera edición en España de los Premios Juventud, la ceremonia que por ejemplo ayudó a catapultar a estrellas como Karol G.

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alm/EFE

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