Al menos dos muertos en los ataques estadounidenses contra Irán

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Teherán, 31 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en el ataque de esta madrugada de Estados Unidos contra la isla iraní de Larak, informaron las autoridades iraníes.

“Durante el ataque contra la isla de Larak dos personas murieron y varias más resultaron heridas”, indicó Hossein Amirtimouri, gobernador de Qeshm, zona administrativa a la que pertenece la isla atacada, en unas declaraciones recogidas por IRNA.

Amirtimouri afirmó que los heridos están recibiendo atención médica, aunque no detalló su estado ni su número.

Estados Unidos atacó esta madrugada en Larak dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según afirmó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.

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Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo y ha lanzado la operación Paria Económico para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses. EFE