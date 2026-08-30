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China eleva a 16 la cifra de ciudadanos fallecidos tras las devastadoras inundaciones en Nepal

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El Gobierno Chino ha elevado este domingo a 16 el número de personas que han perdido la vida debido a la potente riada que ha sacudido el paso fronterizo con Nepal a raíz de un corrimiento de tierra registrado más al norte, en la región autónoma china de Tíbet.

Asimismo, las autoridades chinas han rebajado en 546 las personas que todavía siguen en paradero desconocido, tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias Xinhua.

Estos últimos datos elevarían a casi 700 la cifra provisional de personas fallecidas en total tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, ya que la última cifra oficial ofrecida por las autoridades nepalíes es de 675.

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