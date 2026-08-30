Misión de la UE en Libia apoya el acuerdo entre el este y el oeste para celebrar comicios

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Túnez, 30 ago (EFE).- La delegación de la Unión Europea (UE) y las misiones diplomáticas de los Estados miembros en Libia celebraron el acuerdo firmado este domingo entre representantes del este y el oeste del país, en el que las partes -abiertamente enfrentadas desde 2014- se comprometen a propiciar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de dos años, para avanzar en la unificación nacional.

El acuerdo, suscrito bajo los auspicios de la misión de la ONU para Libia (UNSMIL), llega después de numerosos intentos fallidos de celebrar unos comicios, como primer paso hacia la unificación institucional y política que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, y acentuada tres años después con la división.

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Desde 2014, tras las últimas elecciones, Libia está dividida entre dos administraciones, con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -liderado por el primer ministro Abdelhamid Dbeiba- al frente del oeste, y el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La UE y las misiones diplomáticas consideraron, mediante una declaratoria conjunta, que el acuerdo supone un "paso importante hacia la unificación institucional y la creación de condiciones para unas elecciones justas", por lo que aplaudieron el "enfoque constructivo" de las partes, así como su "responsabilidad política y su disposición a encontrar un terreno común en el interés nacional".

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Además, reafirmaron su "pleno apoyo" a la representante especial de la ONU para el país magrebí, Hanna Tetteh, para mediar y facilitar el proceso, bajo la "dirección y protagonismo" de los libios.

El acuerdo deja sin efecto parte de la hoja de ruta de UNSMIL, presentada por Tetteh en agosto de 2025 ante el Consejo de Seguridad y que contemplaba la celebración de elecciones en un plazo máximo de 18 meses a partir de la fecha de su presentación.

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Si la hoja de ruta hubiera seguido su curso, el país estaría a medio año de elegir a un presidente y a sus representantes en el Parlamento para todo el país, pero el nuevo acuerdo desplaza el evento electoral al año 2028. EFE