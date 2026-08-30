VÍDEO: Hansi Flick: "Es bueno que Lamine Yamal sonría, va por buen camino"

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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que Lamine Yamal "va por buen camino" y que ya le ha visto "a un nivel 'top'", además de afirmar que va a "apoyarle" para que vuelva a ser decisivo, y ha explicado que Rodri Hernández ya está "bien" después de algunos "problemillas".

"Siempre es bueno que un jugador sonría, pero no todos los días son iguales. Yo tampoco sonrío cada día. Sé que todo el mundo está preocupado por Lamine, por cómo está. Ha disputado un Mundial después de una lesión seria y ahora ya está de vuelta después de tres semanas de vacaciones, empieza a entrenar. El primer partido quizás no fue el mejor, pero estuve muy contento de que él pudiese empezar el partido trabajando para el equipo porque nos da energía, genera oportunidades", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el Rayo Vallecano.

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De hecho, el extremo español jugó todo el partido contra el Athletic Club. "Disputó los 90 minutos contra el Athletic Club, para él está bien permanecer los 90 minutos sobre el terreno de juego. Lo hemos visto en situaciones a un nivel 'top', su nivel ha sido excelente hoy. Va por muy buen camino, lo que hay que hacer es apoyarle y yo voy a hacerlo", avisó.

Además, justificó su decisión de que Raphinha juegue como '9'. "Es el número '9' quien debe empezar la presión, y él lo hace muy bien. Es uno de nuestros líderes sobre el terreno de juego, y todo el mundo sabe perfectamente cuándo empieza con la intensidad y todo el mundo sigue en su dinámica. De cara a gol, lo está haciendo muy bien. Por eso está jugando ahí, y puede jugar ahí. No es un problema para él. También tenemos otros jugadores, Fermín, por ejemplo, él también podría jugar ahí", indicó.

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Sobre Rodri Hernández, reconoció que "ha tenido algunos problemillas estos últimos días", pero ha afirmó que "ya está bien". "Hoy ha entrenado bien y todo tiene muy buena pinta. Estará listo para partir de inicio, pero ya veremos lo que hacemos mañana", expresó.

El técnico alemán también habló de la posibilidad de aumentar su plantilla antes del cierre de mercado. "Por supuesto que estoy contento con mi equipo. Deco está trabajando para ver si puede fortalecer un poco el equipo, pero no tenemos ninguna presión. Hasta ahora, Deco ha hecho un trabajo fantástico, así que para mí todo está bien. Ver la calidad en las sesiones de entrenamiento, como entrenador, es lo más importante. Vamos por buen camino y estamos bien", manifestó.

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"En una temporada pueden ocurrir muchísimas cosas, y hoy por hoy estamos bien. Es un buen momento, pero todo tiene que ver con cómo jugamos como equipo. No se trata de un jugador o dos jugadores, se trata de estar bien conectados, de tener un buen ambiente, de tener espíritu de equipo, y entonces muchas cosas pueden suceder. El ambiente que se respira en el vestuario es muy bueno, hay que seguir así. Me gusta que la situación siga a este nivel, porque es muy importante para poder alcanzar juntos nuestros objetivos. Necesitamos un gran espíritu de equipo; tenemos jugadores fantásticos, pero el espíritu de equipo es muy importante también", continuó.

En otro orden de cosas, no desveló si prevé que el croata Dominik Livakovic arrebate el puesto de segundo portero al polaco Wojciech Szczesny. "Estamos contentos con Tek, y Livakovic sabe exactamente cuál es la situación, pero estamos también muy contentos de disponer de un portero experimentado. Su fichaje es un fichaje de futuro, nos estamos cubriendo", dijo.

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Sobre Frenkie de Jong, aseguró que van "día a día". "Ha mejorado, trabaja duro día tras día. Tenemos una temporada muy larga por delante, muchísimos partidos. Frenkie es un jugador fantástico, estoy contento de que forme parte de nuestro equipo, nos da muchísima calidad. Le necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Hay que gestionar la carga de minutos de los jugadores, porque han llegado muchos del Mundial y han participado menos en las sesiones de entrenamiento y han tenido menos minutos. Hay que controlarlo, gestionarlo. Todo el mundo quiere jugar, es normal, pero se trata del equipo. El equipo es la prioridad número uno, ni yo, ni ningún jugador", advirtió.

También aclaró la situación del belga Jesse Bisiwu. "Está entrenando con nosotros y jugando para el Barça B. Tiene muchísimo potencial, pero todavía tiene que llegar al 100%. No es fácil en un club tan grande como este y para un jugador joven como él, pero lo está haciendo muy bien en los entrenamientos. Puede mejorar y seguro que lo hará", afirmó, antes de analizar la participación del egipcio Hamza Abdelkarim.

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"No siempre es fácil. Nosotros también pensamos en dar minutos a aquellos jugadores que se lo merecen, y él lo merece porque su pretemporada ha sido fantástica. De cara a gol también va muy bien, tiene la actitud y la mentalidad adecuada. Es lo que necesitamos. Se merece jugar y jugará. Hay que darle minutos y hay que darle la oportunidad también de poder demostrar la calidad que tiene en un partido de Liga", insistió.

Por último, no quiso hacer sus apuestas para el próximo Balón de Oro. "Ese no es mi trabajo. Mi trabajo ya es lo suficientemente difícil como para tener que hacer seguimiento de ello. Obviamente, hay muchísimos jugadores buenos también en mi equipo, eso sí lo puedo decir. Pero no soy un fan de estas cosas. Lo que me interesa es el equipo. Cuando el equipo tiene éxito, las posibilidades de alzar títulos individuales es mayor. Vemos muy buenos jugadores aquí, jugadores de clase mundial, tanto en España como en el resto del mundo, así que no es fácil escoger a uno", concluyó.

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