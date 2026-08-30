Hamás acusa a Netanyahu de dar "vía libre" a los colonos en Cisjordania

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Jerusalén, 30 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este domingo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de dar "vía libre" a los colonos en el territorio palestino de Cisjordania, donde se registran ataques y acoso diarios a palestinos y también a periodistas.

En un comunicado, Hamás afirma que la escalada en los ataques de los colonos contra los palestinos y sus propiedades en Cisjordania ocupada "se llevan a cabo con el apoyo directo y la protección del gobierno de ocupación y su líder, el criminal de guerra Netanyahu".

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"Estos ataques forman parte de un plan sistemático para imponer nuevas realidades coloniales sobre el terreno, acelerar los proyectos de anexión y desplazamiento, e intentar doblegar la voluntad de nuestro pueblo y expulsarlo de su tierra", dice en la nota.

El comunicado se produce después de que este sábado una veintena de colonos israelíes enmascarados rociaran con gas pimienta a trabajadores palestinos y arrojaran piedras contra un edificio en la localidad palestina de Qusra, que ha estado sitiada por colonos desde hace semanas.

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También el sábado, colonos de una localidad cercana apalearon a un equipo de la cadena estadounidense NBC y a la mujer palestina que entrevistaban, un ataque condenado por la Asociación de Periodistas Extranjeros de Israel y los Territorios Palestinos.

Tras estos ataque, que por el momento no se ha saldado con colonos detenidos, Netanyahu publicó un comunicado inusual condenando "enérgicamente" la agresión y calificando a los colonos como "un puñado de alborotadores que violan la ley y causan una enorme injusticia a la población de colonos que respeta la ley".

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"Las posturas y declaraciones de Netanyahu y su gobierno respecto a los ataques de los colonos no son más que una cortina de humo para contener la creciente condena internacional y aliviar la presión externa", afirma Hamás sobre su reacción.

Netanyahu, que se presenta a la reelección en los comicios israelíes del 27 de octubre, visitó el pasado martes un asentamiento israelí en Cisjordania -ilegales según el derecho internacional- y se jactó de haber expandido estos asentamientos durante sus mandatos.

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El primer ministro defendió que Cisjordania es "la tierra de Israel". "Esta es nuestra tierra y seguirá siendo nuestra", dijo en el acto para conmemorar los "logros en materia de asentamientos en Cisjordania".

La oficina de la ONU para la asuntos humanitarios, OCHA, afirmó en su último informe sobre Cisjordania de este sábado que durante este 2026, más de 1.040 palestinos han resultado heridos en ataques de colonos.

Solo en la segunda y tercera semana de agosto, registró 80 incidentes con colonos que provocaron víctimas y daños materiales.

A estos ataques acude a menudo el Ejército israelí, que suele detener a los palestinos agredidos para interrogarlos o para alejarlos del lugar, pero no arrestar a los colonos agresores, en lo que muchos organismos califican como una política de impunidad que lleva a la continuación de la violencia. EFE

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