Domingo, 30 de agosto de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín.- Miles de efectivos iniciaron este domingo la quinta jornada de búsqueda de supervivientes en el norte de Nepal y la región autónoma del Tíbet (China) tras una masiva riada el miércoles, que ha causado casi 700 muertos y 3.000 desaparecidos, incluyendo al menos dos españoles.

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EEUU ESPACIO

Miami - La NASA prevé lanzar este domingo desde Florida el telescopio espacial Nancy Grace Roman, con un campo de visión al menos cien veces mayor que el del Hubble, si las condiciones meteorológicas y técnicas lo permiten.

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MONARQUÍA NORUEGA

Oslo - La catedral de Oslo y otras iglesias de todo Noruega celebran servicios funerarios por el fallecido rey Harald para que los noruegos puedan recordarle y rezar por el que fuera el monarca más longevo de Europa y un jefe de Estado extremadamente popular en el país nórdico.

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ISLANDIA UE

Reikiavik - Los islandeses aguardan el resultado del referéndum del sábado en el que decidieron si la isla ártica debe reanudar o no las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), congeladas desde 2013, lo que sería el primer paso para un hipotético ingreso, que exigiría otra nueva consulta popular. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ADEMÁS

CUBA CRISIS | La Habana - La falta de agua, alimentos y otros productos básicos marca la vida cotidiana de los cubanos, que describen en las calles de La Habana una situación cada vez más difícil, entre largas carencias y problemas que se acumulan en medio de una profunda crisis económica. (Texto) (Foto) (Video)

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MÉXICO DESAPARECIDOS | Guadalajara (México)- Madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Jalisco, el estado mexicano con más casos de desaparición, encuentran en la música un refugio frente a la ausencia con el coro Inolvidable, desde el que transforman canciones populares en un llamado por la memoria, la justicia y la búsqueda de miles de personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MARRUECOS ESPAÑA | Dar Boazza (Marruecos) - Marouane Flisat tenía 22 años cuando se ahogó en aguas de Ceuta a finales de julio. Su padre, Said, no oculta su indignación por el desamparo que sufren las familias, el calvario para recuperar los cuerpos y el silencio oficial sobre las víctimas en Marruecos: "Como si no existieran". (Texto) (Foto) (Vídeo)

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OCS CUMBRE | Pekín - El presidente chino, Xi Jinping, viaja a Kirguistán para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y realizar una visita oficial a dicho país, con una agenda marcada por las guerras en Ucrania e Irán y por el creciente peso de Asia Central en la estrategia económica y de seguridad de Pekín. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington - G20 FINANZAS - Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20, bajo presidencia de EE.UU., se reúnen el lunes y martes en Asheville (Carolina del Norte) para abordar la situación económica y financiera global, en un entorno de creciente incertidumbre por las políticas arancelarias de la Casa Blanca, además de analizar los desequilibrios de las deudas nacionales y las criptomonedas y su regulación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Nueva York.- EEUU TEATRO.- El exitoso musical 'Moulin Rouge' baja el telón en Broadway después de 7 años en los que ha ganado 10 premios Tony y recaudado más de 270 millones de dólares, convirtiéndose también en un símbolo de resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020.

22:30h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador anuncia la sentencia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente, Daniel Noboa, y otras 20 personas y empresas, en un caso de presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, vinculado a su negocio familiar. Telemática. Se transmitirá en Youtube.

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Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz mexicana Ángeles Cruz incursionó en la escritura de guiones de películas y cortometrajes tras el “hartazgo” de recibir papeles que la estigmatizaban, fue así que nacieron proyectos como ‘Sobre las olas’, largometraje que protagoniza y escribe sin la intención de ofrecer un “camino recto” al público. (Texto) (Foto)

Marcovia (Honduras).- HONDURAS SEQUÍA - Gertrudis Paz, un campesino de 91 años, muestra a EFE una mazorca de maíz con unos pocos granos mientras explica que toda su cosecha se perdió por la severa sequía que castiga al sur de Honduras, donde agricultores y ganaderos ruegan para que haya lluvias en septiembre y se salve la postrera, la última siembra del año. Germán Reyes (Texto) (Foto) (Video)

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01:00 GMT.- Los Ángeles.- EEUU MÚSICA.- La legendaria banda de rock mexicano "El Tri", liderada por Alex Lora, regresa a Los Ángeles con su gira "Adicto al rocanrol", que continuará por diversas ciudades de Estados Unidos y cerrará con conciertos en Madrid y Barcelona al final de este 2026. (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Nueva York.- APPLE RELEVO.- El 1 de septiembre será la fecha clave del relevo en la cúpula de Apple, cuando John Ternus asuma el puesto de consejero delegado en sustitución de Tim Cook, tras casi 15 años al frente, en un momento en el que la tecnológica estadounidense afronta el reto de acelerar su apuesta por la inteligencia artificial (IA), mantener su rentabilidad y sortear las tensiones comerciales que afectan a su cadena de suministro en Asia. (Texto)

Europa

Moscú.- KIRGUISTÁN CHINA.- El líder chino, Xi Jinping, llega a Kirguistán en visita de Estado. (Texto) (Foto)

Oslo.- MONARQUIA NORUEGA.- La catedral de Oslo y otras iglesias de todo Noruega celebran servicios funerarios por el fallecido rey Harald para que los noruegos puedan recordarle y rezar por el que fuera el monarca más longevo de Europa y un jefe de Estado extremadamente popular en el país nórdico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- Claves de la 83 edición de la Mostra de Venecia (Texto) (Foto)

10:00 GMT.- Roma.- PAPA ÁNGELUS.- El papa León XIV preside el rezo dominical del Ángelus en Castelgandolfo (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Londres.- CARNAVAL NOTTING HILL.- El Carnaval de Notting Hill vuelve a tomar y llenar las calles de color, con el desfile infantil, del icónico barrio londinense para celebrar la cultura caribeña en su 60 edición. (Vídeo)

16:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, es entrevistado en la cadena de televisión ARD en la tradicional "entrevista del verano". (Texto)

Oriente Medio y África

Luanda.- ÁFRICA CUMBRE.- La Unión Africana celebra su XXI cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno para abordar la prevención y resolución de conflictos en África. (Texto)

Bisáu.- GUINEA-BISÁU REFERÉNDUM.- Guinea-Bisáu celebra un referéndum sobre una reforma constitucional, antes de las elecciones presidenciales de diciembre próximo convocadas por la junta militar que dirige el país. (Texto)

Asia

Pekín.- OCS CUMBRE.- El presidente chino, Xi Jinping, viaja a Kirguistán para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y realizar una visita oficial a dicho país, con una agenda marcada por las guerras en Ucrania e Irán y por el creciente peso de Asia Central en la estrategia económica y de seguridad de Pekín. (Texto)

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