Agencias

Ascienden a 724 los muertos por la devastadora riada en Nepal

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Las autoridades de Nepal han situado este domingo en 724 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera.

Las autoridades chinas han confirmado 16 muertos y 546 personas desaparecidas en Tíbet, lo que elevaría la cifra provisional de muertos a 750.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal ha indicado que la gran mayoría de víctimas mortales es han registrado en el distrito de Chitwan, con 252, seguido del de Nawalparsi Este, con 184. Por detrás se encuentran Gorja, con 58 fallecidos y Dhading, con 50, entre otros.

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