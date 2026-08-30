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CATL anuncia una colaboración local y presenta su solución de almacenamiento integral en The Smarter E South America 2026

PR Newswire

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2026

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- CATL presenta su ecosistema completo de almacenamiento de energía en la feria The Smarter E South America 2026, que se celebra en São Paulo del 25 al 27 de agosto, mostrando sus capacidades a lo largo de toda la cadena de valor, desde la I+D de celdas y la gestión de la energía hasta la ejecución de proyectos y los servicios localizados. En la feria, la empresa también anunció una alianza estratégica con Moura para participar conjuntamente en la subasta de reserva de capacidad para el almacenamiento de energía de Brasil, lo que refuerza su compromiso con un futuro energético resiliente y sostenible para el país.

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Una gama de soluciones de almacenamiento diseñada para el panorama energético de Brasil

CATL presenta una amplia gama de soluciones de almacenamiento a gran escala diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado energético brasileño.

TENER S, la solución de almacenamiento de energía de última generación de CATL, encabeza la gama. Diseñado para maximizar el valor de los activos a largo plazo, no presenta ninguna pérdida de capacidad ni de potencia durante el primer año de su vida útil prevista de 20 años. Su sistema de refrigeración por líquido reduce el consumo de energía auxiliar hasta en un 20 %, lo que disminuye los costos de funcionamiento. Además, TENER S aumenta la densidad energética por superficie en un 30 % y reduce la huella del emplazamiento en un 20 %, lo que reduce los costos de los sistemas auxiliares. En el caso de Brasil, donde la inestabilidad de la red eléctrica sigue siendo un reto constante, TENER S ofrece la capacidad a escala industrial y la fiabilidad a largo plazo que el país necesita para la integración de las energías renovables. El sistema ya ha sido seleccionado para importantes proyectos a nivel mundial, entre los que se incluyen un proyecto de 1,5 GWh en España y una implementación a largo plazo respaldada por servicio en el proyecto Supernode de Australia.

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Para aplicaciones de alta densidad en los sectores de servicios públicos e industrial-comercial, TENER H aprovecha las celdas de 575 Ah para alcanzar una capacidad de 9008 kWh por contenedor, lo que aumenta el aprovechamiento del terreno en un 45 % y reduce los costos del proyecto en lugares donde el suelo es un bien escaso. Admite configuraciones flexibles de 2, 4 y 8 horas: la opción de 2 horas ofrece una respuesta rápida para la estabilización de la red, mientras que las versiones de 4 y 8 horas alcanzan una eficiencia de ida y vuelta de hasta el 96,0 % para maximizar la rentabilidad a largo plazo.

CATL también presenta por primera vez en Brasil el sistema TENER Sodium. Este sistema integrado de iones de sodio de 30 MWh lanzado recientemente ofrece una vida útil prevista de 20 años, una eficiencia de ciclo de carga y descarga del 95 %, un funcionamiento estable entre -20 °C y +45 °C y cuenta con las certificaciones IEC, UL y CE. Además de sus celdas de última generación, el sistema cuenta con un sistema de gestión de baterías (BMS), un sistema de conversión de potencia (PCS) y un sistema de gestión térmica coordinados y optimizados para las características de las baterías de sodio, lo que permite una rápida puesta en marcha y una fiabilidad a nivel de instalación.

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TENER Sodium amplía las capacidades de ingeniería a nivel de planta y de gestión de activos durante todo su ciclo de vida de CATL al ámbito de las baterías de iones de sodio—capacidades desarrolladas a lo largo de años de ejecución de proyectos "llave en mano" en todo el mundo y reforzadas por las instalaciones de ensayo de estaciones completas que la empresa ha inaugurado recientemente en Xiamen, las cuales validan el rendimiento real en red para garantizar resultados fiables desde el primer día. En conjunto, estos puntos fuertes ponen de relieve el papel de CATL como proveedor líder de soluciones integrales de almacenamiento de energía.

Raíces en Brasil con colaboraciones a largo plazo

"El compromiso de CATL con Brasil se sustenta en tres pilares fundamentales: colaboración, capacidad de ejecución probada y servicio adaptado al mercado local", afirmó Ray See, presidente ejecutivo de la División de Almacenamiento de Energía para América de CATL. "Aunque ofrecemos soluciones de almacenamiento de primer nivel, nuestra misión más amplia consiste en desarrollar capacidades autosuficientes sobre el terreno. Al forjar alianzas locales sólidas, actuar con una excelencia contrastada y dotar al talento nacional de los conocimientos necesarios para asumir el liderazgo, creamos un ecosistema de apoyo fiable que acompaña a nuestros socios a largo plazo".

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En el evento, CATL anuncia una alianza estratégica con Moura, un fabricante brasileño líder en el sector de las baterías, para participar conjuntamente en la subasta brasileña de reserva de capacidad para el almacenamiento de energía (LRCAP 2026 – Almacenamiento Nacional), promovida por el Ministerio de Minas y Energía. Esta colaboración aúna las avanzadas soluciones de almacenamiento de energía de CATL con la amplia experiencia local de Moura, con el apoyo de un segundo socio estratégico que ostenta la primera cuota de mercado en sistemas de control de potencia (PCS) e inversores del país, con el objetivo de lograr una producción localizada que cumpla con los requisitos de contenido local de la subasta.

Esta colaboración se basa en la sólida y creciente presencia de CATL en Brasil, donde la empresa ya cuenta con una cuota de mercado del 45 % en el sector del almacenamiento de energía. Su cartera de proyectos abarca el sector de la transmisión de energía, la agricultura, la logística de la cadena de frío e instalaciones industriales, incluido el emblemático proyecto Registro. Como primer sistema de almacenamiento de energía mediante baterías a gran escala de Brasil en el sector de la transmisión, Registro ha prestado un apoyo fiable a una subestación clave que da servicio a 15 ciudades y a unos 2 millones de habitantes desde su puesta en marcha en diciembre de 2022.

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El compromiso de CATL con la comunidad local abarca todo el ciclo de vida de sus activos de almacenamiento. Su red de servicios en Sudamérica cuenta con cinco expertos sénior en almacenamiento y más de 140 ingenieros certificados, lo que permite un marco de respuesta por niveles: asistencia remota en el plazo de una hora, despacho in situ en el plazo de dos días y derivación a expertos de otras regiones en el plazo de cinco días. El inventario regional específico, respaldado por cuatro almacenes centrales globales y más de 50 puntos de almacenamiento de primera línea, garantiza la disponibilidad de las piezas de recambio básicas durante un máximo de 20 años. CATL también ofrece formación estandarizada a través de sus instalaciones sudamericanas en Santiago de Chile y gestiona canales regionales de reciclaje para garantizar que el transporte, el desmontaje y la recuperación de materiales al final de la vida útil se realicen de conformidad con la normativa.

Aportamos a Brasil excelencia a nivel mundial y una solvencia reconocida

El liderazgo de CATL en el sector ha sido destacado recientemente por tres de los evaluadores más influyentes del mundo en el ámbito de la energía. S&P Global Energy ha nombrado a CATL proveedor de primer nivel tanto en celdas como sistemas de batería para almacenamiento de energía para 2026, situándola en primer lugar a nivel mundial por cuota de mercado en cada categoría. Wood Mackenzie otorgó a CATL una calificación de A y la situó entre las tres primeras empresas de su primera clasificación global exhaustiva de integradores de sistemas de almacenamiento de energía por batería (BESS). BloombergNEF ha incluido a CATL en su lista de empresas de almacenamiento de energía de nivel 1 durante 11 trimestres consecutivos desde la creación de la clasificación en el primer trimestre de 2024. En conjunto, estas recomendaciones avalan las sólidas ventajas de CATL en materia de fiabilidad a largo plazo, suministro estable y solvencia en los mercados de todo el mundo.

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Este reconocimiento del sector se sustenta en sólidos resultados financieros y de envíos. Los ingresos por sistemas de baterías de almacenamiento de energía de CATL alcanzaron los RMB 53.260 millones (aproximadamente 7900 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento interanual del 87,54 %. Según SNE Research, la empresa suministró 125,0 GWh de baterías para sistemas de almacenamiento de energía (ESS) durante ese periodo, lo que le permitió alcanzar la mayor cuota de mercado a nivel mundial.

Los recientes éxitos en los proyectos demuestran una vez más la capacidad de CATL para gestionar proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. En mayo de 2026, CATL y Solarpro pusieron en funcionamiento un proyecto de 602 MWh en Burgas (Bulgaria), que actualmente es la mayor instalación de almacenamiento en baterías en funcionamiento de Europa del Este. En Australia, el proyecto Supernode alcanzó la fase 2 de explotación comercial en agosto de 2026, mientras que la fase 3 consiguió una financiación mediante deuda de 469 millones de dólares australianos; CATL suministra sistemas para todas las fases y ofrece apoyo a largo plazo en materia de operación y mantenimiento. En Estados Unidos, el proyecto Gemini de energía solar con almacenamiento, de 380 MW / 1416 MWh, opera desde julio de 2024 y completó una refinanciación de 760 millones de dólares estadounidenses en marzo de 2026, lo que constituye una clara muestra de la confianza de los inversores en los activos equipados con tecnología de CATL.

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FUENTE CATL