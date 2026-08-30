Arranca un polémico proceso de diálogo entre facciones para poner fin a la guerra en Sudán

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Jartum, 30 ago (EFE).- El llamado Comité Preparatorio para el Diálogo Sudanés-Sudanés, una iniciativa respaldada por el Ejército que pretende unir a diferentes fuerzas políticas para poner fin a tres años de guerra, inició sus actividades este domingo para "crear un entorno propicio" de cara a un proceso transitorio en Sudán.

El presidente del comité, Qasim Badri, dijo en su primera rueda de prensa desde Jartum que esta iniciativa "representa un esfuerzo nacional independiente que busca reunir al pueblo sudanés en torno a una misma mesa, sin injerencias, tutelas, aislamiento ni exclusión", al tiempo que reafirmó la "independencia" del proceso.

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Esta iniciativa de diálogo, anunciada a mediados de agosto por el jefe del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, ha sido duramente criticada por la oposición y otros grupos políticos, que consideran que el proceso tiene el objetivo de legitimar a la institución castrense y dar un altavoz a algunos de sus aliados islamistas.

La semana pasada, algunas fuerzas opositoras como Sumud -una alianza liderada por el ex primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, derrocado en 2021 en un golpe de Estado urdido por Al Burhan- rechazaron este diálogo tras afirmar que se realiza en zonas de Sudán bajo el control del Ejército, por lo que carece de imparcialidad.

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En un comunicado conjunto, advirtieron de que la iniciativa pretende legitimar la autoridad de facto y reinstaurar elementos del régimen islamista de Omar al Bashir (1989-2019), al tiempo que exigieron un proceso de paz independiente que cuente con un marco internacional que garantice, en primer lugar, un alto el fuego en el país.

Respondiendo de manera velada a estas dudas, el jefe del comité dijo que el Gobierno sudanés -controlado por la cúpula militar- brindará las garantías de seguridad a los participantes y velará "por su protección".

Por su parte, Suliman al Amin, miembro del comité, afirmó que el primer paso es generar confianza y facilitar unas consultas iniciales entre las fuerzas políticas, civiles y comunitarias dentro y fuera de Sudán para formular "una visión compartida" sobre este proceso.

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Asimismo, instó al Gobierno a "cesar todos los procedimientos legales iniciados por organismos estatales contra cualquier ciudadano sudanés residente en el extranjero por su participación en las consultas o el diálogo, o por cualquier opinión política que haya expresado", sin entrar en detalles.

El comité también ha pedido inmunidad penal temporal para los participantes en estas consultas, algo que ya fue anunciado por el propio Al Burhan y que, según analistas, está pensado para convencer de participar a Sumud, que consideraba cercana al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) hasta su escisión de una alianza más grande en febrero de 2025.

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La guerra entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023 y, desde entonces, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de alrededor de otras 14 millones. EFE