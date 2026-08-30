4-3. Xabi Alonso divierte con el Chelsea

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Londres, 30 ago (EFE).- Por primera vez en mucho tiempo la afición de Stamford Bridge se está divirtiendo. La gente se marchaba sonriente y satisfecha del estadio. Otra goleada, esta vez al Brighton & Hove Albion (4-3) para confirmar que los de Xabi Alonso son uno de los equipos más entretenidos de esta Premier League.

Porque después del 2-3 contra el Fulham, el Chelsea volvió a vivir otro partido loco, pasando del 3-0 al 3-2, pero, como contra los 'Cottagers', con final feliz gracias a un golazo de Cole Palmer.

Al tanto del inglés se unieron Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro, en una tarde en el oeste de Londres que dejó claras las preferencias de Xabi en la portería. Emiliano 'Dibu' Martínez debutó apenas unas horas después de oficializarse su fichaje y Robert Sánchez no entró ni en la convocatoria. La puerta del Chelsea está abierta para el español, que tiene los días contados en este equipo.

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Si contra el Fulham el Chelsea marcó a los treinta segundos, contra el Brighton no esperó mucho más. A los treinta segundos, Lavia estuvo más listo que Verbruggen y Wieffer para cazar una pelota dentro del área y adelantó a los 'Blues', que a la media hora ya tenían una renta de tres goles después de que Pedro Neto culminara una asistencia de Morgan Rogers y de que Joao Pedro viera puerta ante su exequipo.

El brasileño, vilipendiado por los que un día la adoraron, se dirigió a ellos en su celebración con la mano en la cara y el pulgar hacia abajo.

Sin embargo, el fútbol tiene estas cosas. Joao Pedro lo veía cerrado y él fue el encargado de marcarse en propia puerta el 3-2 y reabrir el encuentro. Antes, el joven Malick Yalcouyé había recortado distancias.

Después de estar a punto de desperdiciar una ventaja de dos goles contra el Fulham, el Chelsea volvió a estar cerca del mismo escenario, con el Brighton crecido y acechando la meta del 'Dibu', que lo cierto es que paró todo lo que tenía que parar. Buen debut para el argentino.

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A quince minutos para el final, Palmer, un poco desaparecido hasta ese momento, cogió la responsabilidad de líder y con un disparo desde la frontal junto al palo acabó con la incertidumbre. Xabi se dio la vuelta hacia el público y lo celebró con rabia. Son dos triunfos en dos partidos para los 'Blues', que además también han asegurado el pase a la siguiente ronda de la Copa de la Liga esta semana.

Sin tiempo para más, ya con el tiempo cumplido, Pascal Gross hizo de cabeza el 4-3, pero nada más sacar de campo el árbitro pitó el final.

Pese a los problemas defensivos, con cinco goles encajados en solo dos partidos, el Chelsea, que cuenta con la ventaja física de no jugar en Europa esta temporada, es tercero en la tabla con los mismos puntos que el Manchester City y el Hull City, aunque con peor diferencia goleadora.

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- Ficha técnica:

4 - Chelsea: Martínez; Gusto, Fofana (Acheampong, m.68), Lacroix, Colwill, Hato; Palmer, Lavia (James, m.68); Neto (Caicedo, m.68 (Barco, m.82)), Rogers y Joao Pedro.

3 - Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Wieffer (Costinha, m.81), Gross, Yalcouyé (Osman, m.74); Gómez, De Cuyper y Kostoulas (David, m.81).

Goles: 1-0. Lavia, m.3, 2-0. Neto, m.14, 3-0. Joao Pedro, m.32, 3-1. Yalcouté, m.35, 3-2. Joao Pedro, p.p, m.63, 4-2. Palmer, m.74 y 4-3. Gross, m.96.

Árbitro: Michael Oliver amonestó a Fofana (m.55) por parte del Chelsea y a Dunk (m.70), Boscagli (m.89) y Costinha (m.91) por parte del Brighton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada dos de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres).

Manuel Sánchez Gómez