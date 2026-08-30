Expertos internacionales buscan desaparecidos en túneles de hidroeléctricas de Nepal

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Katmandú, 30 ago (EFE).- Equipos internacionales especializados buscan a centenares de personas que podrían haber quedado atrapadas en túneles de centrales hidroeléctricas golpeadas por las devastadoras riadas del río Bhote Koshi, mientras continúan las operaciones para localizar a más de 2.500 desaparecidos en Nepal.

Especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en estas operaciones, después de que el país solicitara asistencia internacional específica para intervenir en los túneles afectados, informó el ministro de Exteriores, Shisir Khanal.

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La India ha desplegado un equipo de once especialistas y China otro formado por nueve, mientras que Corea del Sur también ha enviado personal especializado para colaborar en las labores de búsqueda, indicó Khanal.

La llegada de estos equipos responde también a una de las principales demandas de los familiares de trabajadores desaparecidos en las instalaciones hidroeléctricas, que llevan días reclamando al Gobierno nepalí capacidades técnicas que consideran insuficientes para una operación de esta complejidad.

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"Las familias siguen quejándose de que nuestro Gobierno no tiene suficientes expertos en túneles y están pidiendo ayuda a países como China e India", dijo a EFE un familiar de Ajay Prasad Singh, ingeniero de control de calidad de la hidroeléctrica Dushan, en Rasuwa, desaparecido desde la mañana del miércoles.

Singh no se encontraba en uno de los túneles cuando se perdió su rastro, sino en el campamento de trabajadores de la central, situado a cierta distancia.

Según relató su familiar, uno de sus compañeros, que logró sobrevivir y regresó el sábado a Katmandú, explicó que Singh y su equipo estaban a punto de abandonar la zona en autobús apenas unos minutos antes de que llegara la riada.

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Desde entonces, la familia lo ha buscado en campamentos de rescate, hospitales y centros de trauma y ha comunicado sus datos en todos los puntos a los que ha podido acceder.

"Seguimos intentando reportar su nombre, su dirección, todo lo relacionado con él, en todas partes, y sigue desaparecido", relató a EFE.

Los familiares recurrieron incluso al Buró Central de Ciberdelincuencia de Katmandú para intentar rastrear su teléfono. Según el último registro de su tarjeta SIM, el dispositivo permanecía en Rasuwa, a pocos kilómetros de la hidroeléctrica y en las proximidades de una de las zonas más castigadas por la crecida.

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Las riadas del pasado 26 de agosto causaron importantes daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras, además de arrasar viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

Al menos 788 cadáveres habían sido recuperados hasta este domingo y más de 2.500 personas continuaban desaparecidas, según el último balance oficial.

Las autoridades han rescatado a 8.730 personas de las zonas afectadas desde el inicio de la emergencia.

Unos 19.000 miembros de las fuerzas de seguridad y 16 helicópteros participan en las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia desplegadas en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan. EFE

(Foto) (Vídeo)