Zelenski reprocha una "terrible negligencia" por la proximidad del arsenal de Bucha a la población civil

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reprochado la "terrible negligencia" cometida por los responsables de instalar el arsenal que ha estallado esta pasada madrugada por un ataque ruso en el municipio de Bucha tan cerca de residencias civiles, una decisión que ha desembocado en un catastrófico balance de casi 40 muertos y decenas de heridos.

Zelenski, en un nuevo mensaje publicado en redes sociales, ha insistido por segunda vez esta mañana en que la ley ucraniana tiene terminantemente prohibido instalar depósitos de municiones en zonas donde la población civil pueda ser alcanzada por una explosión de estas características.

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"Este almacén no tendría que haber estado allí", ha lamentado Zelenski, que ha lamentado una "situación terrible". El ataque ruso causó la detonación de proyectiles, minas, drones y otras municiones, lo que ha provocado una "destrucción significativa".

Así, Zelenski ya se ha puesto en contacto con la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Comandancia del Ejército para que dispongan "todo lo necesario" para la investigación.

El presidente de Ucrania ha recordado que esto no es la primera vez que pasa. Un ataque ruso el pasado 6 de julio en la pedanía de Vishneve, también en la región de Kiev, provocó la explosión de un depósito de municiones de una compañía del conglomerado estatal de defensa Ukroboronprom y dejó ocho muertos y casi 30 heridos.

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