Internautas chinos muestran su apoyo en la red social de paso fronterizo arrasado en riada

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Pekín, 29 ago (EFE).- Miles de internautas chinos han acudido en los últimos días a las cuentas en redes sociales del paso fronterizo de Gyirong, arrasado por la riada del miércoles, para dejar mensajes de apoyo y comentar antiguas publicaciones en las que se mostraba la actividad cotidiana de los trabajadores y agentes destinados en el puesto antes del desastre.

La cuenta en la red social local Douyin (equivalente a TikTok, bloqueado en China) gestionada por el puesto de inspección fronteriza de Gyirong, ha concentrado buena parte de esos mensajes.

La cuenta, dedicada habitualmente a mostrar el funcionamiento del paso y el trabajo de los agentes de inmigración, acumulaba antes del desastre imágenes de controles fronterizos, viajeros y vehículos atravesando unas instalaciones enclavadas entre las montañas que conectan la región del Tíbet, bajo control chino, con Nepal.

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Los últimos vídeos publicados por la cuenta, previos al desastre, acumulaban en la noche local del sábado decenas de miles de "me gusta" en señal de apoyo y miles de comentarios.

"¡Qué pena! Espero que haya ocurrido un milagro y estén todos bien", comentaba una usuaria, mientras que otra aseguraba que lo sucedido "es difícil de creer".

Tras la riada, el propio organismo de inmigración informó de que varios agentes y trabajadores vinculados al puesto permanecían desaparecidos y movilizó equipos para participar en las búsquedas.

Numerosos usuarios compartieron en plataformas como Weibo (equivalente a X, bloqueado en China) y Douyin un vídeo atribuido al terremoto que golpeó Nepal en 2015, de magnitud 7,9, en el que el edificio principal del paso fronterizo permaneció en pie pese a fuertes sacudidas, que provocaron la caída de gran número de cascotes desde las montañas circundantes.

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Muchos usuarios han utilizado esas imágenes para destacar el contraste con la destrucción causada por la riada: fotografías y vídeos difundidos desde Gyirong muestran el complejo completamente arrasado y sepultado bajo el lodo tras el siniestro.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, quedó en el centro de la zona afectada por la masa de agua, hielo, rocas y lodo que descendió desde Nepal tras el colapso de una gran masa glaciar.

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El desastre ha provocado al menos 676 muertos (669 en territorio nepalí y 7 en suelo chino) y 2.980 desaparecidos, según los balances separados de Nepal y China. EFE