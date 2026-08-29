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Irán acusa a elementos del Gobierno de EEUU de usar a Trump como tapadera para manipular mercados energéticos

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El Gobierno de Irán ha acusado este sábado al elementos del Gobierno de Estados Unidos como responsables de una "gran operación" para manipular los mercados energéticos mientras usan como tapadera al presidente Donald Trump con la ayuda de medios de comunicación y "actores alineados con Israel" para enriquecerse, en último término, a costa de los consumidores norteamericanos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha comunicado en redes sociales que la Inteligencia de su país "ha observado una gran operación para manipular los mercados energéticos".

Esta operación está siendo ejecutada por "elementos del Gobierno estadounidense" que "utilizan a los crédulos medios de comunicación para influir en los precios en beneficio propio y mantener al presidente atrapado en una guerra perdida", ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales.

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Araqchi no ha dado nombres en una acusación lanzada al final de una semana en la que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha anunciado una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán y ha amenazado con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país centroasiático, incluyendo a China, dentro del denominado como 'Día D económico' que busca alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

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